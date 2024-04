F1 | Wolff: "Ad Antonelli serve esperienza. Vettel? Parla la sua storia"

Toto Wolff ha confermato un aumento delle giornate in pista previste dal programma di test F.1 strutturato per Andrea Kimi Antonelli. Il debutto avverrà tra due settimane (16 e 17 aprile) sul circuito Red Bull Ring, dove Antonelli avrà a disposizione la monoposto W11 del 2021.

“Il programma di Kimi alla guida di monoposto Formula 1 è stato pianificato da tempo – ha spiegato Wolff – non abbiamo apportato molti cambiamenti ma nelle ultime settimane abbiamo deciso di aggiungere delle giornate. Ciò che vedrete nei prossimi mesi è stato pianificato diversi mesi fa, ed è un programma varato indipendentemente dalla sua presenza in Formula 1 nella prossima stagione”.

“L’obiettivo di questi test è permettere ad Andrea di raggiungere un buon feeling al volante di una monoposto F1 – ha aggiunto Wolff – vogliamo che si senta a suo agio. Anche per questo motivo abbiamo deciso di fargli muovere i primi passi con un’ottima macchina (la W12 del 2021) per poi passare successivamente alla W13".

"Ovviamente Andrea è con noi da molto tempo, lo conosciamo bene e siamo ansiosi di vedere cosa sarà in grado di fare su una vettura di Formula 1. Abbiamo avuto modo di vedere quanto sia stato competitivo Ollie Bearman (compagno di squadra di Antonelli in F1) nel weekend di Jeddah, nonostante abbia saltato le prove libere e le difficoltà specifiche della pista è andato molto bene, quindi possiamo credere che anche Kimi se la sarebbe cavata benissimo”.

Sebastian Vettel, Porsche 963 Foto di: Porsche Motorsport

Wolff è stato successivamente stuzzicato sul mercato piloti, chiedendo di commentare le voci su un possibile interessamento di Mercedes nei confronti di Sebastian Vettel. “Per Seb parla il suo curriculum, non si può sottovalutare la sua posizione – ha risposto – e credo che a volte sia anche utile anche prendersi una pausa per ritrovare la motivazione. Ma non abbiamo ancora preso alcuna decisione, e non lo faremo nelle prossime settimane".

"C’è un mercato ampio e in evoluzione, credo che presto sentiremo di firme importanti, ma da parte nostra non c’è fretta, possiamo permetterci di mantenere aperte le nostre opzioni sia con piloti molti giovani che con altri molto esperti”. Wolff ha poi tagliato corto quando gli è stato chiesto se la lista dei candidati sia ormai definitiva: “Si, abbiamo la lista, ma non posso dirvi i nomi dei candidati né il numero di piloti presenti”.