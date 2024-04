F1 | Suzuka, Libere 1: subito Verstappen, ma Sainz è molto vicino

Questa F1 fa spavento: Max Verstappen nella prima sessione di prove libere del GP del Giappone a Suzuka con le gomme soft è arrivato facilmente a un tempo di 1'30"056 che risulta 1"6 più veloce rispetto all'equivalente turno dello scorso anno. La crescita di queste monoposto a effetto suolo fa impressione perché parliamo di prestazioni che nel 2023 non erano state raggiunte nemmeno in FP3.

La Red Bull, con una RB20 parecchio rivista nell'impianto di raffreddamento, piazza nel giro secco un uno due, con Sergio Perez che è arrivato a 181 millesimi dal suo capitano. La squadra di Milton Keynes vuole riscattare la sconfitta di Melbourne e sulla pista di casa della Honda ha subito voluto riaffermare la sua supremazia.

L'unica che sembra reggere il passo della Red Bull è la Ferrari: Carlos Sainz, carico dopo la vittoria in Australia, ha portato la SF-24 a 1'30"269, vale a dire a 213 millesimi da Verstappen a parità di gomme. La rossa ha dimostrato un buon adattamento alla pista nipponica, dove l'anno scorso, invece, aveva sofferto, dando una conferma della consistenza della monoposto del Cavallino. Non ha trovato un giro pulito Charles Leclerc che ha chiuso solo al sesto posto con un ritardo di mezzo secondo: il monegasco ha provato a rilanciarsi con le soft, ma la mescola più tenera a Suzuka non consente un secondo tentativo.

La Ferrari, però, ha impressionato nel mini long run: Leclerc, con le hard (gomma da gara) è risultato molto competitivo girando con un passo addirittura migliore di Verstappen. La rossa, appena messa in pista, si è subito adattata a Suzuka, alimentando le speranze dei tifosi di Maranello pur avendo introdotto solo delle modifiche di dettaglio alla sospensione posteriore.

Gli altri sono decisamente più lontani: la Mercedes è quarta con George Russell distaccato di 474 millesimi dall'olandese di testa ed è seguito da Lewis Hamilton ad appena 13 millesimi. Il sette volte campione del mondo utilizza la seconda power unit dopo la cottura all'Albert Park. La W15 ha iniziato meglio rispetto alla gara precedente, ma non ha il passo per rivaleggiare con Red Bull e Ferrari: il suo passo gara è stato piuttosto deludente.

Fernando Alonso è settimo con l'Aston Martin: lo spagnolo è a ridosso della Ferrari di Leclerc, ma paga oltre mezzo secondo dal vertice. L'asturiano dispone della AMR24 standard, mentre Lance Stroll ha portato al debutto la versione con un nuovo pacchetto aerodinamico che propone nuove pance e diverso fondo. Il canadese ha svolto prove aerodinamiche con i rastrelli dietro alle ruote posteriori. Non ha impressionato chiudendo solo al 15esimo posto, ma il distacco di quasi due secondi indica che non ha cercato la prestazione, visto che ha pagato 1"5 dal compagno di squadra. Lance utilizzerà la Aston Martin evoluta anche in FP2, mentre Alonso dovrà aspettare che arrivi in autodromo il materiale a lui riservato.

Non ha impressionato la McLaren: Oscar Piastri è ottavo, davanti a Lando Norris solo decimo. Le vetture papaya lasciano oltre un secondo. La sensazione è che si siano dedicati ad un programma di lavoro diverso dagli altri. Fra le due MCL38 si è infilatoYuki Tsunoda con la Racing Bull: il giapponese sente il profumo di casa e ci tiene a dare continuità alla sua stagione che è iniziata bene. Non ha girato Daniel Ricciardo che ha lasciato la sua vettura al debuttante Ayumu Iwasa: il giovane nipponico non ha commesso errori completando il programma di lavoro con un 16esimo tempo.

Esteban Ocon con l'Alpine si è portato all'11esimo posto dando la sensazione che la squadra di Enstone possa con le prime modifiche abbandonare le ultime posizioni delle prime tre gare, mentre Pierre Gasly è 17esimo ma il transalpino ha lavorato più per la gara che per cercare una prestazione sul giro secco.

Logan Sargeant subito dopo aver sbattuto alla curva 7

Alexander Albon è 12esimo con la Williams, mentre Logan Sargeant a metà turno, durante il suo 11esimo giro, ha provocato la bandiera rossa che ha accorciato il turno di 12 minuti: il pilota americano, appena montate le gomme soft, è finito molto largo alla curva 7, mettendo due ruote sull'erba e innescando un'inevitabile uscita di pista con la Williams FW46 che era stata mandata a Grove per riparare il telaio che era stato riparato dopo il crash di Alexander Albon in Australia. Sargeant ha urtato le barriere dopo un testacoda: la vettura ha riportato danni importanti all'ala anteriore e sarà da verificare l'integrità del telaio anche se l'impatto non è stato ad altissima velocità. Pilota incolume, molto deluso per il grave errore commesso perché la squadra di Grove non dispone ancora di una scocca di scorta.

Nico Hulkenberg con la Haas è 13esimo: il tedesco è stato richiamato dai commissari sportivi per un sorpasso in uscita dai box. Il tedesco ha sorpassato Iwasa che era lento nel ritorno in pista e ha toccato la riga bianca. Non è successo niente, ma l'irregolarità c'è stata. Kevin Magnussen con l'altra VF-24 non è andato oltre il 19esimo tempo.

L'Alfa Romeo ha portato Valtteri Bottas in 14esima piazza, mentre Guanyu Zhou è solo 18esimo.