F1 | Suzuka, Libere 2: Piastri in una sessione che è stata inutile

Nel weekend di Suzuka il secondo turno di prove libere del GP del Giappone non conta: una leggera pioggerellina, che ha reso la pista troppo asciutta per le gomme intermedie e comunque troppo scivolosa per le slick, ha consigliato i piloti a non prendere rischi fino a cinque minuti dalla bandiera a scacchi, quando Oscar Piastri ha rotto gli indugi con la McLaren. L'australiano con le gomme soft si è spinto a 1'34"725 mettendo insieme 5 tornate e riuscendo a mandare in temperatura le gomme.

Oscar ha preceduto la Mercedes di Lewis Hamilton staccato di mezzo secondo. Lewis aveva provato a prendere la pista a inizio turno con le gialle, ma non ha chiuso un giro preferendo rientrare in pit lane perché gli pneumatici non si innescavano. E' tornato in azione nel finale con le slick e il sette volte campione del mondo ha preceduto Charles Leclerc. Il monegasco non ha preso rischi e paga oltre quattro secondi.

Merito alla Racing Bulls: Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo hanno dato un po' di spettacolo con le intermedie, portando rispetto al pubblico giapponese che ha gremito le tribune nonostante il freddo (13 gradi di aria) e la pioggia. Figurano nella lista dei tempi nove conduttori, mentre hanno girato in 13, ma quattro non hanno completato una tornata.

Hanno un riscontro cronometrico anche Lando Norris (McLaren), Carlos Sainz (Ferrari), Esteban Ocon (Alpine) e Kevin Magnussen (Haas). Bene è andata a Logan Sargeant che, comunque, non avrebbe girato dopo il botto nel primo turno: l'americano ha dovuto saltare la seconda sessione mentre i meccanici stavano riparando la sua Williams che in mattinata aveva danneggiato l'ala anteriore (dovrà correre con una specifica vecchia), le sospensioni e il cambio che è stato sostituito. Il telaio non è stato rovinato, per cui Sargeant avrà l'opportunità di guidare domani, visto che la squadra di Grove non dispone della scocca di scorta.