F1 | Incidente Sargeant: danni a cambio e sospensioni. Telaio OK

Il fine settimana di gara di Logan Sargeant è iniziato male. Molto male. Nel corso del primo turno di prove libere del Gran Premio del Giappone, il pilota della Williams è stato protagonista di un'uscita di pista in cui ha danneggiato in maniera considerevole la sua FW46 quando mancavano 25 minuti al termine della sessione.

Il pilota americano, mentre era intento a percorrere il tratto tra curva 7 e curva 8, ha messo le ruote di destra fuori dall'asfalto, venendo così attirato dall'erba ulteriormente fuori e finendo in testacoda. La FW46 è poi finita per sbattere contro le barriere della curva in cui 10 anni fa avvenne il terribile e fatale incidente a Jules Bianchi.

Sargeant, fortunatamente, è uscito dall'abitacolo della sua monoposto senza conseguenze fisiche, ma con il timore di dover dire un'altra volta addio a un weekend di gara per mancanza di pezzi di ricambio in casa Williams dopo quanto accaduto due settimane fa a Melbourne.

Una volta rientrata la monoposto ai box e analizzata dai meccanici, la FW46 dello statunitense è apparsa molto danneggiata alle sospensioni anteriori e al cambio, che dovranno essere sostituiti per il resto del fine settimana. Il team ha provato a sistemare la monoposto per permettere a Logan di prendere parte alle Libere 2, ma il tempo a disposizione per rimettere in sesto la macchina non è stato sufficiente.

Logan Sargeant, Williams FW46, esce dalla sua vettura dopo l'incidente nelle FP1 Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images

Logan Sargeant ha commentato così il suo errore a metà della prima sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone: "Semplicemente ho messo la vettura in un punto in cui non mi aspettavo di essere. Ho fatto un errore banale ad essere onesto. Un errore che non avrei dovuto commettere, in particolare nelle Libere 1".

"Fortunatamente non è come l'incidente che ho fatto l'anno scorso, in questo caso non è che ho spinto troppo, ma purtroppo abbiamo danneggiato la vettura".

"Non ho perso fiducia dopo quanto successo in Australia, ma vorrei prendermi a calci dopo l'errore di oggi. Ma ci possiamo fare poco, è stato un errore banale da non ricommettere durante il weekend".

Non deve passare sotto traccia il fatto che Sargeant nell'incidente ha rotto la nuova ala anteriore. Per questo Williams sarà costretta a montare una vecchia specifica per mancanza di pezzi di ricambio. L'aspetto più positivo, è che il telaio - danneggiato da Alexander Albon a Melbourne e oggi in dotazione a Sargeant - non sembra essere danneggiato. Questo permetterà alla Williams di avere ancora 2 piloti su cui contare per cercare di artigliare i primi punti della stagione in questo fine settimana.

"Dopo una prima analisi alla monoposto di Logan, in seguito all'incidente avvenuto nelle Libere 1, abbiamo notato danni notevoli alla sospensione anteriore, così come al cambio. Tuttavia, il telaio sembra essere intatto. Il team proverà a riparare la monoposto di Logan in tempo per le Libere 2", ha fatto sapere il team tramite un breve comunicato.

Ricordiamo che in questo fine settimana, ma anche al Gran Premio della Cina, la Williams potrà fare affidamento solo su 2 telai. Il terzo, il primo di scorta, arriverà non prima del Gran Premio di Miami. E' per questo che Sargeant sta correndo in questo fine settimana con il telaio danneggiato da Albon 2 settimane fa: le parti di riserva sono poche e, in alcuni casi, mancano completamente. Non si può dire che questo sia un bello spot per la Formula 1.