F1 | Max: "Procedure cambiate per evitare i problemi di Melbourne"

La Red Bull è stata per mesi - quasi 2 anni - una macchina quasi perfetta nelle mani di Max Verstappen. Non solo a livello di monoposto, ma anche di team, con errori centellinati e tante operazioni svolte in maniera pressoché impeccabile, tanto da portare a 4 iridi tra il 2022 e il dominante 2023.

Questo periodo idilliaco durato oltre 24 mesi è terminato al Gran Premio d'Australia, terzo appuntamento della stagione 2024 dove Max è stato costretto al ritiro dopo appena 5 tornate a causa di un guasto ai freni della sua RB20, lasciando strada spianata alla Ferrari per una doppietta inattesa.

Il team di Milton Keynes, che è spesso squadra molto puntigliosa, è subito corsa ai ripari per evitare che certi errori possano ripetersi in futuro. Max Verstappen ha rivelato che Red Bull ha deciso di cambiare alcune procedure proprio per questo motivo.

"Il problema ai freni non è stato un vero e proprio guasto, ma abbiamo dovuto chiaramente lavorarci per fare in modo che non possa più succedere. Abbiamo deciso di cambiare delle procedure per fare in modo che non accada più".

"E' davvero difficile spiegare come sia potuta accadere una cosa del genere, ma la cosa principale è davvero assicurarci che non possa più accadere nel corso dei turni e del weekend di gara".

Durante la settimana di pausa che è intercorsa tra Melbourne e Suzuka, sede del Gran Premio del Giappone che si terrà in questo fine settimana, Adrian Newey è stato oggetto di lusinghe allettanti da parte di Aston Martin Racing, con Lawrence Stroll che ha fatto la classica offerta difficilmente rifiutabile. Max, però, pensa che Red Bull non debba in alcun caso lasciare andare uno dei principali attori del dominio che ha visto prevalere spesso e volentieri - per non dire quasi sempre - il 25enne olandese.

Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

"Adrian, nel corso degli anni, ha modificato leggermente il suo ruolo in Red Bull, ma tutti hanno un ruolo molto importante nei successi che abbiamo. naturalmente posso sottolineare come tutti debbano rimanere uniti all'interno della squadra, ma se qualcuno vuole andarsene, non si può sempre impedirlo. Non ho parlato con Adrian a tal riguardo, a dire il vero, né so cosa stia succedendo. Nemmeno io mi occupo di queste cose. E poi non ho voglia di leggere tutte queste storie".

"Ci sono molte persone che rendono veloce la nostra monoposto, ma alla fine vorrei che Adrian rimanesse con il team, piuttosto che andarsene in un'altra squadra. Naturalmente, se dovesse andarsene, porterebbe con sé molte conoscenze. Soprattutto per quanto riguarda le monoposto a effetto suolo".

Per concludere, Max ha indicato la Ferrari come principale antagonista della stagione. Quanto meno, quella più credibile. Il punto di domanda, però, è legato a chi tra Charles Leclerc e Carlos Sainz sarà il pilota di Maranello a dargli più fastidio nel corso della stagione.

"Onestamente non abbiamo visto a Melbourne quello che avrei potuto fare in gara. Nei giri pre griglia mi sentivo davvero bene in macchina, ma ho sempre trovato difficile dare un giudizio in una situazione del genere. Ma avrei detto lo stesso se fosse successa la stessa cosa agli altri, cioè se qualcun altro avesse vinto le prime due gare e io poi avessi vinto la terza. In questo caso si pensa sempre: 'Scopriremo più tardi come stanno le cose'".

"In generale sì, la Ferrari è la nostra vera, grande rivale. Fino a ora lo è stata assolutamente. Entrambi i piloti della Ferrari sono veloci, quindi credo che dipenda soprattutto da chi riuscirà a essere costante per tutta la stagione, riguardo a chi tra Leclerc e Sainz sarà la nostra minaccia più grande".