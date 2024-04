F1 | Melbourne: piloti preoccupati per la curva 6, in arrivo modifiche

La FIA sta effettuando una revisione dell'incidente, avvenuto dopo che Russell è stato sorpreso da Fernando Alonso che ha deliberatamente frenato prima della curva 6 dell'Albert Park, nel tentativo di evitare di essere superato dal rivale della Mercedes.

Alonso è stato penalizzato per la sua manovra dopo la gara di Melbourne, una decisione che ha diviso le opinioni dei piloti di F1 quando gli è stato domandato un parere al loro arrivo in Giappone.

Motorsport.com ha appreso che si stanno valutando diverse possibilità di modificare la curva per il ritorno della F1 in Australia l'anno prossimo, dopo che i piloti avevano chiesto tale modifica anche prima di questo ultimo incidente.

L'incidente di Russell ha fatto seguito alle preoccupazioni sulla sicurezza della curva, emerse nel 2023 con l'incidente di Albon, che ha causato la prima delle tre bandiere rosse della gara di Melbourne dello scorso anno.

Tra le altre cose, lo stesso Albon è finito nuovamente a muro in quel punto nella FP1 di quest'anno, danneggiando il telaio della sua Williams e costringendo la squadra di Grove a disputare il resto del weekend con una sola monoposto, cedendogli quella del compagno Logan Sargeant.

La curva 6 è stata una di quelle modificate nell'ambito dell'importante riprogrammazione dell'evento di Melbourne in vista del suo ritorno nel calendario della F1 nel 2022, dopo la pandemia. Nell'ambito di questa operazione, la traiettoria della curva a destra è stata aperta e quindi resa notevolmente più veloce prima di immettersi in una lunga zona di accelerazione.

A quanto pare, le opzioni prese in considerazione per modificare la curva includono una riasfaltatura per ridurre la velocità delle auto in quel punto, l'aggiunta di un'area di fuga in asfalto all'esterno al posto dell'attuale in ghiaia, o la modifica delle barriere per cercare di evitare che le auto rimbalzino verso la pista nel caso di un altro incidente.

Oscar Piastri, McLaren F1 Team, talks to the media Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

L'idea di modificare la curva è stata sollevata durante la riunione dei piloti dopo la FP2 a Melbourne quest'anno. "Forse ci sono un paio di cose che potremmo migliorare", ha detto Oscar Piastri giovedì a Suzuka.

"Abbiamo assistito a diversi incidenti in cui le auto sono rimbalzate in pista, un problema di cui abbiamo parlato e che credo debba essere affrontato. Forse solo l'angolo del muro o potenzialmente anche la velocità della curva. È ovvio che ora è una curva piuttosto veloce".

"Quindi, è una cosa di cui abbiamo parlato con la FIA. E vedremo cosa succederà. Ma sì, probabilmente ci sono stati troppi incidenti con auto che sono finite in mezzo alla pista per non fare qualcosa".

L'opinione di Piastri è condivisa da molti dei suoi colleghi, anche se Russell ha dichiarato che "la curva è fantastica, probabilmente una delle migliori del circuito, quindi non vorrei che venisse cambiata".

"Ma non si tratta solo di quella curva", ha aggiunto il pilota della Mercedes. "Penso che tutti i circuiti che hanno le barriere in certe posizioni, che ti spingono a tornare sul circuito, ovviamente non va bene".

"Non vogliamo una via di fuga enorme, neanche che sia per forza in asfalto. Forse basterebbe lavorare sulla posizione del muro, mettendolo in modo che le vetture non rimbalzino in pista".

Albon ha sottolineato invece che è stato il cordolo a contribuire al suo incidente nella FP1 di quest'anno, che si tratta di una sorta di "doppio gradino" in uscita.

"Soprattutto ora che abbiamo queste vetture basse, possiamo toccare il primo pezzo di cordolo, ma se esageri tocchi una sorta di seconda rampa che lancia la macchina in aria. Quindi, questo potrebbe essere migliorato".

Press Conference, Alex Albon, Williams Racing Photo by: Motorsport Images

Parlando insieme a Russell ed Albon nella conferenza stampa pre-evento a Suzuka, il pilota della Ferrari e vincitore a Melbourne, lo spagnolo Carlos Sainz ha detto: "Quella curva deve essere rivista, cosa che ho già detto nell'ultimo briefing dei piloti".

"Ma non è la prima volta che, dopo una collisione, la macchina rientra in pista. E si tratta di una curva che si percorre a 250 km/h e che è cieca. Non mi piacciono gli ultimi incidenti che abbiamo visto in questa curva, anche in altre categorie. Non mi dà una buona sensazione".

"È una curva fantastica, non fraintendetemi. Mi piace guidare in un giro di qualifica. È solo che quando si tratta di gare, ci sono stati troppi esempi di auto che sono rientrate in pista ed erano molto strette. Penso che sia una curva che deve essere rivista".