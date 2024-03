F1 | Incidente Russell: Alonso penalizzato scivola ottavo

Fernando Alonso colpevole e penalizzato. Dopo diverse ore dal termine del Gran Premio d'Australia i commissari di gara Tim Mayer, Matteo Perini, Matthew Selley e Johnny Herbert, hanno deciso di comminare all'asturiano una penalità da scontare immediatamente per aver innescato il brutto incidente che ha avuto come protagonista George Russell.

Secondo i commissari, dopo aver visionato video, telemetrie, ascoltato team radio e ascoltati i piloti stessi, hanno deciso di comminare all'asturiano di Aston Martin Racing un Drive Through da scontare immediatamente, dunque a fine gara per aver infranto l'articolo 33.4 del codice sportivo della FIA dedicato alla Formula 1.

Il Drive Through, non potendo effettuarlo fisicamente in quanto il gran premio ormai finito, è stato stimato in 20 secondi da aggiungere al tempo complessivo di gara di Fernando Alonso, portandolo da 1h21'47"835 a 1h 22'07"835.

Questo cambiamento fa scivolare Alonso dal sesto posto finale all'ottavo, con Lance Stroll e Yuki Tsunoda promossi rispettivamente al sesto e al settimo posto. Non è tutto, perché i commissari hanno aggiunto un'altra penalità al 42enne di Oviedo togliendogli 3 punti patente che non riavrà se non tra un anno esatto.

L'incidente di George Russell, Mercedes W15

Nel documento ufficiale diramato dai commissari alle ore 19:48 di Melbourne è possibile leggere come Alonso sia stato ritenuto responsabile dell'incidente occorso a George Russell alla curva 6 del giro 57, il penultimo della corsa.

Russell stava seguendo Alonso per cercare di artigliare il sesto posto finale e i due risultavano staccati approssimativamente di mezzo secondo. Alonso ha spiegato ai commissari di aver voluto approcciare curva 6 in modo differente, alzando il piede dall'acceleratore prima di quanto avesse fatto fino a quel momento per entrare in curva più piano e avere un'uscita migliore.

Confronto telemetrico tra il giro 56 e 57 di Alonso nel GP d'Australia Foto di: Gianluca D'Alessandro

La manovra ha colto Russell di sorpresa, portandolo a colmare tutto il distacco che aveva da Fernando in maniera molto rapida. Questo ha provocato una perdita di carico sulla Mercedes del britannico, intraversandola e facendola finire contro le barriere di curva 6.

La telemetria della AMR24 numero 14, quella di Alonso, ha mostrato che l'esperto spagnolo ha alzato il piede dall'acceleratore poco prima di 100 metri prima rispetto a quanto fatto da lui stesso nel corso della gara. inoltre Fernando ha frenato in maniera significativa in un punto inusuale per il suo stile usato nel corso della gara.

Questa condotta ha portato i commissari a ritenere la manovra di Alonso al di fuori dai limiti imposti dal regolamento, per la precisione dall'articolo 33.4 che recita: "In nessun momento una monoposto può essere guidata lentamente in maniera non necessaria, sbagliata o in qualche maniera potenzialmente pericolosa per gli altri piloti o qualsiasi altra persona".