F1 | Verstappen: "Freno ko. Sono deluso, ma può succedere"

Dopo la pole conquistata al sabato, Max Verstappen sperava di essere in lotta per la vittoria, andando così a conquistare il suo decimo successo consecutivo tra la fine dello scorso mondiale e l’inizio di questo campionato.

Invece, quella striscia si è fermata a nove affermazioni, dato che l’olandese è stato costretto al ritiro dopo pochissimi giri a casa di un problema al freno posteriore destro. Il freno, infatti, è rimasto sostanzialmente attivo creando attrito e questo, alla lunga, ha portato a un surriscaldamento che ha posto fine alla sua gara.

Dopo aver mantenuto la testa della corsa, proprio a causa di quel problema Verstappen era arrivato lungo in curva tre, dando la chance a Sainz di attaccarlo nel corso del secondo giro sfruttando il DRS sull’allungo che porta a curva dieci.

Il ritiro di Max Verstappen, Red Bull RB20

Negli istanti successivi, Verstappen ha provato a capire come gestire il problema, la situazione è degenerata rapidamente, fino a quando non si è iniziato a vedere del fumo in uscita dalla zona posteriore destra, con il freno a fuoco. La sua corsa è così durata solamente pochissime tornate, vedendosi costretto a tornare ai box con una vettura impossibile da guidare e ormai danneggiata in quella zona dalle fiamme che si erano propagate a causa delle alte temperature

“C’è stato un problema di surriscaldamento dei freni, è rimasto bloccato e questo ha causato il surriscaldamento. Era come avere una sorta di freno a mano attivo. La macchina è diventata molto difficile da guidare, è stato un peccato, perché all’inizio mi sentivo bene, nel giro di formazione sembrava andare tutto bene, penso che avessimo un buon passo per la gara, ma poi è andata così”, ha spiegato Verstappen durante le interviste.

“Non è mai bello ritirarsi, perché con il freno posteriore bloccato, era come se fosse sempre attivo, e questo ha causato il problema. È un problema meccanico, sappiamo che può succedere ed è successo”.