F1 | E' la miglior Mercedes del 2024, ma ecco perché serve cautela

Un flebile raggio di luce sembra aver perforato il cielo nuvoloso sopra Suzuka, andando a illuminare il box della Mercedes. Il team di Brackley ha mandato in archivio la prima giornata di pista al Gran Premio del Giappone con una soddisfazione che, sino a questo punto della stagione, era ancora sconosciuta.

Sia Lewis Hamilton che George Russell si sono trovati subito a loro agio con assetto e bilanciamento delle rispettive W15 sin dal primo turno di prove libere, rivelatosi nel tempo poi l'unico attendibile a causa della pioggia che ha reso inutile la seconda sessione.

"Le Libere 1 sono state per noi un'ottima sessione. E' stata davvero grandiosa", ha detto con un certo entusiasmo Lewis Hamilton al termine della giornata. "E' stata la miglior sessione della stagione per noi, almeno sino a ora".

"Non ho mai avvertito la W15 così buona come oggi, dunque per ora è davvero positivo. Sono davvero contento, perché Suzuka è una pista su cui ogni pilota ama correre. Negli ultimi 2 anni abbiamo avuto monoposto molto difficili da guidare e su cui trovare un bilanciamento ottimale".

"Date le difficoltà che abbiamo avuto nelle prime gare della stagione, abbiamo fatto un grande lavoro nel corso dell'ultima settimana e qui sembra che la monoposto sia in una posizione migliore. Oggi, per esempio, non ho fatto nemmeno una modifica, rimarremo su questo assetto anche per domani".

George Russell ha ricalcato in maniera quasi perfetta il pensiero di Hamilton. Ma, rispetto al 7 volte iridato, l'ex pilota della Williams ha posto un punto interrogativo sulla giornata di domani.

Le W15 hanno dato buone risposte in una sola sessione di libere, mentre altri team hanno lavorato su diverse novità - tra cui Red Bull Racing e Aston Martin, ossia i due team che hanno portato i pacchetti evolutivi più consistenti in questo fine settimana - senza cercare la prestazione ma solo correlazione dati e comparazione con il vecchio pacchetto che è stato usato nelle prime tre gare del 2024.

Ecco perché Russell è sì risultato contento, ma anche molto cauto. La W15 si è rivelata sino a oggi una macchina meno prevedibile di quanto a Brackley avrebbero voluto e gli avversari, soprattutto quelli che sino a ora si sono spartiti le tre vittorie della stagione, non hanno ancora fatto vedere il proprio massimo potenziale.

"Nelle Libere 1 abbiamo performato meglio di quanto ci aspettassimo. Dunque è stata una piacevole sorpresa. Ho sentito la macchina molto bella da guidare sull'asciutto. Sia io che Lewis siamo stati molto felici del bilanciamento".

"Andiamo meglio quando è leggermente più freddo, ma abbiamo fatto diverse prove per rendere la W15 più consistente in condizioni variabili. Dunque vedremo se le cose andranno meglio anche domani", ha concluso Russell.