F1 | Verstappen: ecco il casco speciale per il GP di Olanda

Un pilota olandese che si appresta a prendere parte all'evento di casa, il Gran Premio d'Olanda di Formula 1, cosa potrebbe mai preparare di speciale? Certo, un casco celebrativo.

Max Verstappen, mattatore, dominatore e leader incontrastato della stagione 2023 di Formula 1, ha deciso - come ogni anno a questa parte da quando difende i colori di Red Bull Racing - di realizzare un casco celebrativo, speciale per la sua terra natia.

Il Gran Premio d'Olanda, che si terrà sulla pista di Zandvoort dal 25 al 27 agosto, sarà una passerella per il 2 volte campione del mondo in carica. I suoi tifosi sono presenti in tutti i gran premi della stagione, ma è logico pensare a un'autentica invasione sulla pista di casa per salutarlo e celebrare i suoi successi che lo stanno portando verso il terzo iride della ancor giovane carriera.

Il casco celebrativo di Max Verstappen per il GP di Olanda 2023, Red Bull Racing Photo by: Max Verstappen

Verstappen ha così fatto realizzare un casco speciale per l'Olanda e i suoi tifosi. Sia chiaro, quest'anno il disegno rimarrà identico a quello utilizzato nel classico casco indossato sino a ora nei primi 12 GP dell'anno, ma cambia lo schema dei colori e le tonalità.

Niente blu, né rosso brillante. I colori rimangono quelli, ma solo più scuri e opachi. Dal lato sinistro il disegno sarà completamente blu, mentre dall'altra parte tutto rosso. Nel casco tradizionale, per ogni lato, il disegno è blu sulla parte superiore e rosso in quella inferiore.

Sulla calotta c'è sempre spazio per il leone, logo di Max diventato un classico negli ultimi anni e oggetto di numerosi interventi stilistici. Questa volta a fare da sfondo al felino ci sarà la bandiera olandese posta in diagonale rispetto al volto dell'animale. Un risultato a effetto, anche se i colori non sono fantasiosi come quelli scelti per il casco utilizzato dal campione del mondo al Gran Premio di Miami.

Max, in un breve video pubblicato sulle proprie pagine ufficiali dei principali social network, ha spiegato lui stesso la scelta di questa livrea per il gran premio di casa.

"Ciao a tutti. Come potete vedere c'è una bandiera olandese e probabilmente è collegata a qualcosa... E qui abbiamo il mio nuovo casco".

"Come potete vedere... è molto olandese! Quest'anno ho deciso di replicare molto i colori della mia bandiera. Chiaramente sulla calotta abbiamo i tre colori della bandiera olandese che fanno da sfondo al leone".

"Ma non solo, perché un lato i disegni sono blu, mentre dall'altra parte sono rossi. E come potete vedere nella parte posteriore i colori vanno a unirsi. Credo che il risultato sia molto bello. Spero possa piacervi anche quando saremo in pista", ha concluso Max.

Lo scorso anno il pilota della Red Bull aveva forse fatto la scelta più apprezzata legata al suo elmetto, portando in gara la livrea utilizzata dal padre Jos nel corso della sua carriera nel motorsport. Quest'anno, invece, niente ricordi familiari, ma solo una dedica alla sua terra natia che, però, rende il casco apprezzato tra i suoi tifosi.

