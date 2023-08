F1 | Leclerc: "Il titolo con la Ferrari è il desiderio più grande"

La Ferrari non vince un titolo Piloti di Formula 1 da 16 anni. Quello Costruttori da 15. Eppure il suo fascino è intatto e molto potente. Tutti i piloti vorrebbero correre per il Cavallino Rampante almeno per qualche gara, perché la storia che il team italiano ha scritto in passato rimane incancellabile.

Charles Leclerc si trova ad affrontare uno dei periodi più bui in termini di risultati della Scuderia, da quest'anno guidata da Frédéric Vasseur dopo l'avvicendamento con Mattia Binotto. Una stagione di ricostruzione, l'ennesima, che però sembra dare fiducia al monegasco.

E questo non è un aspetto di poco conto, perché il contratto del 25enne con la Ferrari si avvia verso il termine. A Maranello, dunque, non sarà sufficiente concentrarsi sul team, sulle prestazioni della macchina 2023 e sulla preparazione di quella per il prossimo anno. Servirà mantenere salde le fondamenta e Leclerc fa parte della base su cui costruire un ciclo che possa riportare la Ferrari ai vertici della Formula 1.

Nell'intervista esclusiva concessa a Motorsport.com, il pilota monegasco ha affermato di non aver ancora iniziato alcun discorso per rinnovare il proprio contratto con la Ferrari, ma ha lanciato segnali molto importanti per il suo futuro e quello del Cavallino Rampante.

Nessuna voglia di fuggire, nessuna tentazione così forte da farlo cedere. Il suo sogno più grande rimane vincere il titolo mondiale Piloti con una tuta rossa addosso. Quella della Ferrari.

"Ho sempre amato la Ferrari, ed è sempre stato il mio sogno essere dove mi trovo oggi. È chiaro che all'interno della squadra nessuno è contento della situazione in cui ci troviamo, ma qui mi sento a casa. Non posso aggiungere molto perché non c'è stata ancora una trattativa, a parte qualche battuta".

"Abbiamo avuto altre priorità [sino a ora, rispetto al rinnovo del contratto], e probabilmente le abbiamo ancora, ci stiamo solo concentrando su ciò che è veramente importante, ovvero tornare ad essere competitivi il più rapidamente possibile".

"Credo che ogni pilota consideri tutte le diverse opzioni, ma nel mio caso il primo sogno è diventare campione del mondo con la Ferrari, lo desidero più di ogni altra cosa, quindi se c'è una minima opportunità che possa accadere, non avrò dubbi e spingerò per restare dove sono".

Parole importanti per uno sportivo, soprattutto al giorno d'oggi, dove la comunicazione è spesso così studiata da lasciare diverse porte aperte per non precludersi alcuna opportunità. Servirà avere una monoposto competitiva, quella che è stata la F1-75 nella prima metà della passata stagione, e sarà necessario mantenerla sino alla fine per poter ambire a riportare a Maranello i titoli che mancano da oltre 3 lustri. Ferrari questo lo sa, e lo sa anche Leclerc, il quale continua a credere nel suo sogno tinto di rosso.

