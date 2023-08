F1 | Hulkenberg: nessun rimpianto sul ritorno nonostante i guai Haas

L'ingaggio di Hulkenberg da parte della Haas per sostituire l'incostante Mick Schumacher alla fine del 2022 ha riacceso una carriera in F1 che sembrava finita quando il tedesco era stato accantonato dalla scuderia allora chiamata Renault (ora Alpine) a favore di Esteban Ocon per il 2020.

Da allora ha brillato in qualifica per la Haas, con sei presenze in Q3 nel 2023 e qualificandosi terzo in Canada prima di essere penalizzato per un'infrazione legata alla bandiera rossa in quella sessione. Risultati decisamente migliori del compagno Kevin Magnussen, che è arrivato in Q3 una sola volta.

Ma le qualifiche sono state l'ambito principale in cui la Haas è stata in grado di ottenere buoni risultati finora, a causa di un problema di usura degli pneumatici aggravato dalla perdita di downforce quando si corre nel gruppo durante gli stint di gara.

Di conseguenza, Hulkenberg ha solo nove punti contro i due di Magnussen e la Haas è ottava nel campionato costruttori.

Quando Motorsport.com gli ha chiesto di descrivere la soddisfazione che trae da questo squilibrio di risultati, Hulkenberg ha risposto: "Continuiamo a lottare, continuiamo a lavorare".

"Quando abbiamo firmato e ho iniziato a lavorare qui, sapevo che non ci sarebbero state solo giornate di sole. Ci saranno anche giorni difficili e di lavoro".

Alex Albon, Williams Racing, Nico Hulkenberg, Haas F1 Team, George Russell, Mercedes-AMG Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Naturalmente, in quel momento della domenica, o durante la gara e subito dopo, è un po' frustrante, ed è un po' deludente. Non solo per me, ma per tutta la squadra. Perché siamo tutti coinvolti. Se il sabato è stato fantastico e ovviamente ci si sente in fibrillazione, le aspettative, soprattutto dall'esterno, aumentano".

"Ma credo che lo sappiamo già da un paio di mesi; i problemi della domenica sono troppo grandi al momento per gestire le aspettative all'interno della squadra".

"Ma mi fa comunque piacere. Sono ancora molto contento di essere tornato e tutti gli aspetti positivi superano i problemi della domenica".

Domandandogli se si sentisse soddisfatto del suo desiderio di tornare a tempo pieno dopo aver fatto cinque apparizioni in F1 come sostituto durante la pandemia COVID-19 con Racing Point/Aston Martin, Hulkenberg ha risposto: "Oh, sì, al 100%".

Hulkenberg ha detto che la sensazione dei problemi nel traffico della VF-23 è "in realtà molto semplice" al volante.

"È solo una perdita di aderenza", ha aggiunto. "E quando si perde tutta l'aderenza, non solo in un'area particolare o un asse, si inizia a scivolare di più".

"Scivolando si produce calore, si consumano di più gli pneumatici e questo è ovviamente un circolo vizioso".

"È il motivo per cui abbiamo domeniche difficili, perché credo che soffriamo più dei nostri principali concorrenti, diciamo".

"Ma anche, in generale, la vettura, per come è stata progettata e costruita, è molto buona quando si tratta di cambiare le gomme, il che ovviamente funziona bene in qualifica".

"Ma in gara tende a sovraccaricare il pneumatico quando si devono fare stint molto lunghi ed è allora che non funziona bene".