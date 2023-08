F1 | Bottas: "Se penso all'arrivo di Audi ha senso rimanere qui"

Al termine di questa stagione le strade di Sauber e Alfa Romeo si separeranno, con il team svizzero che proseguirà nel suo cammino e il marchio italiano che troverà spazio sulle carrozzerie di Haas F1 come nome nuovo dei motori Ferrari sulle VF-24.

Sauber, però, si trova nel bel mezzo di una transizione che a oggi non vede cambiamenti tangibili, ma che promette di essere una vera e propria rivoluzione a partire dal 2026, anno in cui Audi Sport entrerà in Formula 1 rilevando tutte le quote della realtà svizzera.

Audi entrerà in Formula 1 con il chiaro obiettivo di non essere tra i figuranti, ma farà di tutto per ritagliarsi un ruolo tra i protagonisti. Il progetto è eccitante al punto da spingere Valtteri Bottas, attuale pilota di punta di Alfa Romeo, a dichiarare di voler rimanere a Hinwil per fare parte del nuovo corso che scatterà tra poco meno di 2 anni e mezzo.

"Più penso a quello che succederà nel 2026, e più penso di voler rimanere qui. Credo che sarà un'era molto importante per il team".

"Quando si è concentrati sul presente, a volte non si vuole pensare troppo in là, ma se ci penso davvero e penso al piano a lungo termine, allora avrebbe perfettamente senso restare. Per me sarebbe davvero motivante farne parte. Vediamo, manca ancora un po' di tempo. Sono sicuro che alla fine ne parleremo, ma non è ancora arrivato il momento".

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 Photo by: Alfa Romeo

Intanto Alfa Romeo si trova al terzultimo posto nel Mondiale Costruttori con 11 punti raccolti sino alla pausa estiva. Un bottino magro, ben al di sotto delle aspettative iniziali.

Bottas spiega come il team stia spingendo forte nonostante i frutti siano ancora lontani dall'essere raccolti. In questa stagione le prestazioni dei team si sono avvicinate molto e tutti stanno puntando forte sugli sviluppi delle monoposto.

Questo fa sì che sia complesso trovare novità in grado di portare una squadra a fare un salto di qualità enorme nel corso della stagione. C'è riuscita McLaren, ma è stata - almeno sino a oggi - l'unica in grado di saperlo fare.

"Pensando all'acquisizione del team da parte di Audi e guardando dall'esterno, potrebbe sembrare che la gente stia solo aspettando l'arrivo di Audi. Ma non è così. Siamo tutti impegnati al massimo, stiamo spingendo tutti, quindi non siamo fermi".

"Il punto è che ora tutti i team sono molto competitivi e se non si inizia la stagione in modo adeguato è poi molto difficile risalire la china. Quindi stiamo spingendo, non siamo fermi affatto".