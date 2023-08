F1 | Abiteboul: "Alpine, manca un pilota-boss che guidi il team"

Nel corso delle ultime settimane, Alpine ha cambiato volto. Quasi tutte le figure chiave che sino a luglio avevano gestito il team di Formula 1 dal punto di vista dirigenziale e tecnico hanno lasciato Enstone nel giro di pochi giorni. Una vera e propria rivoluzione non certo silenziosa. Anzi, chiassosa nella portata e nelle tempistiche ristrette con cui è stata portata avanti.

Luca de Meo, amministratore delegato del Gruppo Renault - a cui appartiene Alpine - ha prima sostituito l'amministratore delegato del marchio sportivo, Laurent Rossi. Quello è stato il primo passo che ha annunciato il ribaltone concretizzato nei giorni successivi.

Sono stati lasciati andare Otmar Szafnauer, il team principal arrivato pochi anni fa da Racing Point. Se n'è andato il direttore sportivo Alan Permane, a Enstone dal lontano 1989. 34 anni di servizio terminati con questa rivoluzione.

Ha lasciato il team anche Pat Fry, dirttore tecnico, passato alla Williams per aprire un nuovo corso a Grove. Eppure c'è chi sostiene che il team abbia bisogno di un vero leader tra i piloti. Una figura alla Michael Schumacher nell'era Ferrari o, più di recente, quello che è Lewis Hamilton per la Mercedes o Max Verstappen per la Red Bull.

Questo qualcuno è Cyril Abiteboul, attuale team principal di Hyundai Motorsport ed ex team principal del team Renault di Formula 1, oggi conosciuto come Alpine.

Abiteboul ha parlato ai microfoni di France Info, partendo subito con una dichiarazione forte legata ai piloti, ma anche ad Alpine. Il manager parigino ha affermato sui piloti attuali, Pierre Gasly ed Esteban Ocon: "Due nomi è averne uno di troppo".

"Quando si chiudono gli occhi e si pensa a Mercedes, pensi a Lewis Hamilton, anche se Nico Rosberg ha fatto alcune cose straordinarie. Quando pensi alla Red Bull, pensi al primo ciclo costruito attorno a Sebastian Vettel. Poi, al secondo ciclo, pensi a Max Verstappen. C'è bisogno di avere un pilota che è anche un po' una sorta di capo del team, un riferimento. Questo tipo di personificazione è fondamentale".

Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing Photo by: Erik Junius

"Al momento la griglia di partenza è molto competitiva e tutte le monoposto terminano spesso nello stesso giro. Tra un po' di tempo ci sarà un parco partenti ancora più vicino nelle prestazioni delle monoposto. A fare la differenza sarà l'ambizione e la determinazione".

Queste dichiarazioni arrivano come un macigno a Enstone, considerando che sino all'anno passato a spingere il team all'interno del box c'era una figura del calibro di Fernando Alonso. L'asturiano è stato lasciato libero di approdare in Aston Martin Racing per la sua richiesta di contratto - chiedeva un pluriennale, mentre l'allora board di Alpine non pensava potesse essere un affare data l'età del due volte campione del mondo - e Alpine si è cautelata con l'ottimo Pierre Gasly. Un pilota che negli ultimi anni ha fatto molto bene in AlphaTauri vincendo anche un gran premio, ma la caratura di Alonso si è dimostrata ben superiore.

Abiteboul non si è fermato a giudicare la mancanza di un pilota guida, un modo implicito per affermare l'inadeguatezza al ruolo di Gasly e Ocon, ma ha anche parlato dei tanti cambiamenti dell'organigramma decisi da Luca de Meo.

"L'assenza di un leader mette a rischio lo spirito di squadra e la cultura, elementi che ora sono entrambi carenti nel team. Ogni elemento che viene cambiato mette potenzialmente a rischio lo spirito di squadra e la cultura".

"Sono proprio questi due aspetti in particolare che mancano ad Alpine. Gli investimenti sono stati fatti, le risorse, le ambizioni del gruppo, la strategia aziendale con il marchio Alpine: c'è tutto. Quando una squadra ha tutto, ha bisogno di qualcosa che la trascenda, di qualcuno che la guidi. La forza di un individuo che riesce a mettere insieme 1000 persone unisce molto", ha concluso Abiteboul.