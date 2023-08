F1 | All'asta una McLaren MP4-21 del 2006 di Kimi Raikkonen

Una McLaren MP4-21, la monoposto utilizzata dalla scuderia britannica nella stagione 2006 di Formula 1, sarà messa all'asta alla fine dell'anno. Questo telaio, lo 02, è stato utilizzato da Kimi Raikkonen durante le prime sei gare del 2006, dal GP del Bahrain al GP di Monaco, passando per il GP di Francia a Magny-Cours.

La vettura sarà messa in vendita da Bonhams in occasione del Gran Premio di Abu Dhabi, ultima gara della stagione, il 25 novembre. Il prezzo stimato è compreso tra 2.500.000 e 3.500.000 dollari (tra 2.270.000 e 3.180.000 euro al cambio attuale).

La stagione 2006 è stata difficile per la McLaren, che non è riuscita a vincere nemmeno una gara. Secondo classificato con sette vittorie l'anno precedente, Raikkonen ha dovuto accontentarsi di sei podi nel 2006, di cui due con il telaio 02, un terzo posto in Bahrain ed un secondo in Australia.

Il pilota finlandese stava per conquistare un altro podio con questo telaio al GP di Monaco, quando un incendio ha danneggiato dei cablaggi e lo ha costretto al ritiro. Invece di tornare al garage McLaren, il finlandese si è diretto verso il suo yacht nel porto di Monaco.

Questa disavventura illustra l'anno difficile per la squadra allora gestita da Ron Dennis, e perché Juan-Pablo Montoya abbia scelto di lasciare la squadra e la Formula 1 durante la stagione, per essere sostituito dal collaudatore Pedro de la Rosa. Raikkonen invece ha aspettato la fine dell'anno per passare alla Ferrari, con cui ha vinto il suo unico titolo mondiale nel 2007.

Il 2007 è stato un anno di rinnovamento per la McLaren, con l'arrivo di Fernando Alonso, che è rimasto solo un anno, e il debutto di Lewis Hamilton, che poi è diventato campione del mondo per la prima volta nel 2008.

Da allora, la McLaren insegue il titolo mondiale, mentre Hamilton ha vinto gli altri sei titoli con la Mercedes.