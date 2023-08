F1 | Steiner: "Non esiste una soluzione 'Santo Graal' per i problemi"

La Haas è alla ricerca di una soluzione per risolvere i problemi di degrado degli pneumatici che hanno compromesso le sue prospettive in diverse gare quest'anno.

La sua vettura, la VF-23, sembra essere piuttosto aggressiva con le gomme, il che è ottimo per la gestione degli pneumatici nelle qualifiche, ma è un grosso handicap per i suoi piloti quando si tratta di doverle far durare in gara.

Nello stabilimento di Banbury si sta lavorando per cercare di risolvere i problemi, ma Steiner dubita che si possa trovare un'unica pallottola magica in grado di trasformare il potenziale della vettura.

Domandandogli quanto il team abbia capito dei problemi, Steiner ha risposto: "Penso che alcuni di essi li comprendiamo completamente. Ma onestamente, ne capiamo solo una parte. La temperatura di esercizio è troppo alta, ma potrebbe esserci qualcos'altro".

Steiner ha detto che la soluzione dei problemi in F1 è sempre un processo lungo, e che non c'è mai stata un'occasione in cui una squadra abbia apportato una semplice modifica e la sua situazione sia migliorata drasticamente.

"Bisogna sempre risolvere le cose, ma poi si trova il problema successivo. Non si può mai aspettare di avere il Santo Graal".

"Se sapessi perché la Red Bull è così veloce, allora perché noi non facciamo lo stesso? Quindi, bisogna arrivarci lentamente, e tutti ci arrivano lentamente".

"Si risolve un po' alla volta, sperando che gli altri non facciano un altro salto, così da recuperare. Sappiamo che i nostri pneumatici si surriscaldano troppo, ma c'è qualcos'altro che spiega perché abbiamo un degrado così elevato delle gomme?".

Steiner ha detto che uno degli ostacoli principali che il team ha dovuto superare è stato quello di accettare che c'era qualcosa di sbagliato nella progettazione della vettura che stava innescando i problemi con le gomme.

"Se vedi che, ovviamente, altre persone possono gestire gli pneumatici in modo diverso, ad un certo punto devi ammettere che la macchina è sbagliata, perché noi abbiamo gli stessi pneumatici", ha detto.

"Un tempo si avevano anche cerchi diversi. Ma ora tutti hanno le stesse ruote e gli stessi pneumatici, quindi deve esserci qualcosa che non va nella macchina. E ovviamente l'ammissione è il primo passo per migliorare".

