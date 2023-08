F1 | Allison: "La W14 è fastidiosamente morta a centro curva"

La Casa tedesca si è resa conto di aver adottato l'approccio sbagliato con la sua vettura 2023, essendo stata troppo cauta con i suoi obiettivi legati all'altezza dal suolo, ed ha cercato di trovare delle soluzioni per avvicinarsi allo posizione di vertice.

Sebbene una maggior quantità di downforce non guasterebbe, il direttore tecnico James Allison afferma che è stato fatto uno sforzo particolare per cercare di migliorare la maneggevolezza ed il bilanciamento della W14.

A suo dire, le caratteristiche in curva della monoposto attuale sono tutt'altro che ideali per fornire ai piloti la fiducia di cui hanno bisogno.

"La downforce è sempre una buona cosa", ha dichiarato al sito web della Mercedes a proposito dei miglioramenti in programma. "Stiamo anche cercando di rendere la vettura più rassicurante per i piloti in inserimento. Sembra troppo reattiva".

"E poi, quando arrivano al punto di corda, hanno il problema opposto: vorrebbero che la macchina 'mordesse all'anteriore', ma non lo fa. È instabile quando si gira la ruota per la prima volta e poi è fastidiosamente morta quando si arriva alla corda. Vogliamo che sia il contrario. È su questo che stiamo lavorando".

Il team principal della Mercedes, Toto Wolff, ritiene che si potrebbe sbloccare un grande potenziale se il team riuscisse a fornire una vettura con cui Lewis Hamilton e George Russell si sentissero più a loro agio.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG Photo by: Michael Potts / Motorsport Images

"Dobbiamo dare ai piloti una vettura de una piattaforma più affidabili per quanto riguarda il bilanciamento e il feeling", ha detto. "Non si tratta di una questione di downforce assoluta, ma di sapere che la vettura sarà stabile in curva. Per ora non è così".

"Si tratta di un aspetto importante per noi, perché darà ai piloti più fiducia e, di conseguenza, più prestazioni".

La Mercedes sta iniziando a spostare sempre più risorse verso la vettura del 2024, ma Allison ritiene che qualsiasi miglioramento trovato in fabbrica possa essere applicato anche all'attuale monoposto.

"In questa fase dell'anno la galleria del vento è fortemente concentrata sulla vettura 2024", ha detto. "Gran parte dell'ufficio disegni, della dinamica del veicolo, della produzione di articoli a lunga scadenza stanno iniziando a raccogliere le loro idee".

"A partire dalla pausa estiva, l'auto dell'anno prossimo è quella che risponde di più alle richieste. Ma questo offre opportunità anche per la W14".

Sebbene l'obiettivo finale rimanga quello di tornare a competere per il Mondiale, Allison afferma che concludere l'anno alle spalle della Red Bull nella classifica costruttori è un obiettivo che resta ambizioso per la Mercedes.

"All'inizio dell'anno eravamo quarti, guardando i nostri clienti che ci stavano battendo, e questo era frustrante", ha detto. "Anche la Ferrari ci batteva".

"A poco a poco ce li stiamo mettendo alle spalle. Tutto fa la sua parte. Dalla strategia all'ingegneria, all'affidabilità, alla produzione ed ai piloti che sono bravissimi nella loro capacità di trasformare le mezze opportunità in punti".

"Anche se non è un risultato all'altezza dei nostri obiettivi iniziali, la conquista del secondo posto è comunque molto importante per tutti noi. Soprattutto nella seconda parte della stagione, quando il focus si sposterà sulla W15".