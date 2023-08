F1 | Webber: "Red Bull riceverebbe più onori se fosse un costruttore"

La Red Bull ha festeggiato la sua centesima vittoria nel campionato mondiale di F1 con l'affermazione di Max Verstappen nel Gran Premio del Canada del 2023, un risultato che solo altre quattro squadre (Ferrari, McLaren, Williams e Mercedes) hanno ottenuto nei 73 anni di storia della categoria.

Raggiungendo questo traguardo nell'arco di 14 anni, da quando Sebastian Vettel vinse il GP di Cina del 2009 davanti all'allora compagno di squadra Webber, la Red Bull è ufficialmente il marchio di F1 che è stato più veloce ad accumulare 100 vittorie, con la Williams che aveva ottenuto il precedente primato in 18 anni, dal 1979 al 1997.

Red Bull, McLaren e Williams sono state tutte squadre sostenute da un costruttore in alcune fasi della loro storia, con la Red Bull che ora produrrà i propri motori in collaborazione con la Ford a partire dal 2026.

Ma, soprattutto nei primi anni dei suoi 18 anni di presenza in F1, la Red Bull ha faticato a scrollarsi di dosso la reputazione di essere poco più di un "party team", grazie al fatto che il suo proprietario è un'azienda produttrice di bevande energetiche con la propensione ad organizzare campagne di marketing ed eventi sfacciati.

Questa situazione è cambiata in modo massiccio da quando la Red Bull ha iniziato a vincere nel 2009 - una stagione dopo che Vettel aveva vinto per il suo team junior, allora chiamato Toro Rosso, al GP d'Italia del 2008 - ed in particolare da quando la decisione di assumere Adrian Newey dal 2006 ha portato alla conquista di quattro campionati in quattro anni, dal 2010 al 2013, una posizione in cui ora è tornata con Max Verstappen alla guida della squadra.

Mark Webber interviews pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, after Qualifying Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Webber ritiene che la storia della Red Bull sia "una delle grandi storie di successo della Formula 1, deve esserlo".

"Se si trattasse di un costruttore, potrebbe ricevere più elogi e notorietà", ha dichiarato a Motorsport.com il nove volte vincitore in F1, pilota Red Bull dal 2007 al 2013 ed ora opinionista televisivo e manager di Oscar Piastri.

"Perché, in sostanza, si tratta ancora di una squadra composta da individui e persone straordinarie che hanno fatto un ottimo lavoro per progettare splendide vetture di Formula 1 che hanno conquistato titoli piloti e costruttori, e per essere dominanti sotto molti aspetti".

"Quindi, credo che la loro capacità di farlo sia stata una grande storia di successo. E ciò che hanno investito in quell'area - in termini di personale, di infrastrutture a Milton Keynes, di ciò che hanno fatto - è una testimonianza per loro".

"E l'impegno che dimostrano - i loro dipendenti, le persone - non dirò che è secondo a nessuno, ma è dannatamente buono. Ci sono state molte persone che sono andate e venute".

"E questi ragazzi hanno fatto quello che hanno fatto, con due squadre. La gente dimentica il livello di impegno che la Red Bull ha messo in questo sport, è davvero straordinario".