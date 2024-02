F1 | Alpine svela la A524 di Ocon e Gasly. Basterà per crescere?

Nessun proclamo, specialmente dopo aver disatteso le aspettative nel 2023. Alpine s'è presentata sì in grande stile, unendo nella stessa cerimonia le presentazioni di F1 e programma WEC con la A424 LMDh, ma con un profilo basso. Ciò non significa non avere ambizioni, anzi. Ma prima di dichiarare dove arrivare è bene concentrarsi sul partire nel miglior modo possibile.

Il team, infatti, ha affermato di voler cambiare filosofia, approccio e ambizioni in Formula 1 grazie alla conduzione team principal Bruno Famin con il reparto tecnico direttore da Matt Harman ed Eric Meignan a Viry-Chatillon.

I veli sono caduti dalla A524 a Enstone ed è stato chiaro anche quest'anno come la presenza dello sponsor BWT abbia un'influenza importante sulle livree pensate per la stagione 2024.

La colorazione 2024 è stata realizzata in collaborazione con l'artista Felipe Pantone e vede il nero come base di una colorazione che presenta il solito colore blu Alpine abbinato al colore rosa di BWT. Il nero carbonio, però, è diventato ancora più predominante anche sulla livrea della monoposto transalpina, togliendo tanto spazio al blu (e molto meno al rosa dello sponsor)

Anche in questa stagione, così come nelle ultime, la livrea sarà invertita divenendo principalmente rosa - con l'azzurro che farà da finitura - in ben 8 Gran Premi sui 24 che compongono il calendario di quest'anno della Formula 1.

Alpine A524 Photo by: Alpine

La versione opposta a quella tradizionale, con il rosa predominante rispetto al blu, vede la tinta calda partire dal muso e sdoppiarsi sui lati dello stesso sino ad arrivare all'abitacolo. Una pennellata di rosa è possibile vederla sul cofano motore, oltre alle scritte BWT e ai copricerchi posteriori. Quelli anteriori rimangono azzurri.

La A524 appare subito molto diversa in alcune zone rispetto alla progenitrice. C'è un muso nuovo, largo e a punta che si aggancia al primo profilo dell'ala. Rimangono push-rod le sospensioni anteriori e posteriori. Quest'ultime, però, hanno uno schema differente rispetto a quelle usate nel 2023.

L'airscope ricalca la forma di quello già utilizzato lo scorso anno, mentre a colpire sono le pance, con lo scavo verso il posteriore piuttosto profondo e dimensioni ancora piuttosto generose delle stesse. Arriverà a breve la descrizione tecnica della A524 a cura di Giorgio Piola e Franco Nugnes.

Un punto fermo del team è rappresentato dai piloti, con Esteban Ocon e Pierre Gasly che formeranno la line up titolare per il secondo anno consecutivo e sarà ancora tutta transalpina. Jack Doohan, invece, continuerà a occupare il ruolo di pilota di riserva.

Basterà tutto questo a tornare Alpine sulla strada che porta alla Grandeur, o sarà un altro sforzo per non andare più in là di dove si trova ora?

