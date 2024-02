F1 | Famin: “A524 completamente nuova con un approccio audace”

Dopo McLaren, Haas, Sauber e Williams, l’Alpine è la quinta squadra a togliere i veli sulla nuova stagione. Il team francese ha infatti svelato non solo i colori con cui scenderà in pista nel corso del campionato 2024, ma anche la nuova monoposto, la A524, che presenta diverse novità tecniche rispetto allo scorso anno.

Alpine è partita proprio da un 2023 avaro di soddisfazioni per cercare di dare una sterzata alla nuova stagione, comprendendo a fondo cosa non abbia funzionato in passato. La A523 aveva infatti iniziato bene la stagione, ma con il passare degli appuntamenti non è stata in grado di reggere il ritmo di sviluppo degli avversari, anche a causa di alcuni limiti strutturali per cui è stata trovata una soluzione solamente quest’anno.

Consapevoli che la situazione in classifica non sarebbe cambiata, la seconda metà del 2023 è stata dedicata al comprendere come compiere quei passi in avanti inizialmente sperati, sia sul piano tecnico che del personale. Durante l’anno è stata riorganizzata la struttura dirigenziale e a bordo pista, mentre il team ha sfruttato delle sessioni di libere per effettuare alcuni test mirati proprio al 2024, provando pezzi ed assetti specifici da sfruttare poi nella progettazione della A524.

Alpine A524 Photo by: Alpine

“È chiaro che la stagione 2023 è stata turbolenta per la squadra. Ma soprattutto ha portato a una certa consapevolezza della necessità di migliorare la dinamica complessiva del team. Nella seconda metà dell’anno abbiamo apportato delle modifiche, in particolare al modo in cui opera il team a bordo pista, che hanno portato a un successo immediato e tangibile”, ha spiegato Bruno Famin a margine della presentazione della A524, illustrando gli obiettivi in vista del nuovo campionato.

“L'obiettivo è ora quello di estendere questa dinamica a tutto il team Alpine e di iniziare il 2024 con il piede giusto per garantire standard elevati e mantenere l'eccellenza operativa. Abbiamo le risorse necessarie e abbiamo avviato una nuova fase di modernizzazione di alcune aree delle nostre strutture”. Dietro le quinte, infatti, Alpine sta investendo per aggiornare le proprie attrezzature in fabbrica e presto arriverà anche un nuovo simulatore che aiuterà lo sviluppo della monoposto 2025 e quella di nuova generazione per il prossimo ciclo regolamentare.

“Dobbiamo liberare la creatività dei molti talenti che abbiamo nelle nostre squadre in entrambe le sedi di Enstone e Viry. Dobbiamo puntare ad acquisire velocità e precisione nell'esecuzione per migliorare la nostra efficienza e le nostre prestazioni complessive. Abbiamo dedicato molto tempo ad allineare la gestione della squadra e a migliorare tutti i processi”, ha aggiunto Famin, il quale è stato è rimasto al timone della scuderia nel ruolo di Team Principal anche per il 2024.

Lo sviluppo della nuova monoposto francese è infatti partito in anticipo rispetto as olito, tanto che i piloti hanno potuto provare i primi modelli al simulatore già lo scorso settembre. Questo elemento, così come il fatto di aver compreso quali fossero i punti deboli che avevano rallentato la monoposto nella passata stagione, rappresentano un’iniezione di fiducia in vista del nuovo campionato. “Abbiamo spinto davvero tanto sullo sviluppo. Si tratta di una vettura completamente nuova, con un approccio audace”.

Alpine A524 Photo by: Alpine

Dal punto di vista tecnico, la vettura ha subito modifiche importanti, a partire dal telaio e dal sistema di raffreddamento, che sono stati rivisti in termini di volumi per migliorare l’efficienza complessiva dell’auto lasciando più spazio alla fantasia degli aerodinamici. Già nel 2023 era infatti previsto un aggiornamento corposo al fondo, ma proprio considerando le limitazione del telaio sulla A523 si è poi deciso di integrarlo direttamente nel nuovo progetto, che conterà così su diverse novità.

Il pacco batterie è stato invece arretrato per migliorare la distribuzione dei pesi, mentre è stata ridotta la massa della trasmissione per avere un'unità più leggera. Rimane invariato il sistema sospensivo, push rod su entrambi gli assi, ma quella posteriore presenta un nuovo disegno. Nel 2024 debuttarà inoltre un nuovo software per la gestione della parte ibrida della Power Unit, garantendo un utilizzo migliore dell’energia a disposizione.

Invariata, invece, la coppia di piloti, con i confermati Esteban Ocon e Pierre Gasly a difendere i colori del team transalpino. Sia Ocon che Gasly lo scorso anno hanno ottenuto un podio a testa nelle gare della domenica rispettivamente a Monaco e in Olanda, a cui si aggiunge anche il terzo posto ottenuto dal nativo di Rouen nella Sprint del Belgio sotto la pioggia.

Alpine A524 Photo by: Alpine

“I nostri piloti sono tra i migliori in griglia e ci aspettiamo che continuino a collaborare con la squadra per migliorare la dinamica generale. Esteban e Pierre svolgono un ruolo fondamentale sia in pista che fuori e non vediamo l'ora di lavorare duramente insieme a loro”, ha spiegato Famin.

“Nel 2023, entrambi hanno ottenuto un podio a testa e questi risultati sono un ottimo indicatore del loro talento, e anche di quello della squadra, per realizzare gare molto forti. Si tratta di una stagione importante, in cui contiamo che entrambi i piloti continuino da dove hanno lasciato, dando risultati in pista e spingendo il team con preziosi contributi al simulatore per aiutare lo sviluppo futuro della vettura”.

Per quanto chiaramente al momento non rappresenti il focus principale, dato che l’attenzione verge sul riuscire a estrarre il massimo dalla A524 nella prima parte della stagione, nel corso dell’anno ci sarà anche da districare il futuro dei due piloti, entrambi in scadenza a fine campionato.

Alpine A524 1 - 33 Foto di: Alpine Alpine A524 2 - 33 Foto di: Alpine Alpine A524 3 - 33 Foto di: Alpine Alpine A524 4 - 33 Foto di: Alpine Alpine A524 5 - 33 Foto di: Alpine Alpine A524 6 - 33 Foto di: Alpine Alpine A524 7 - 33 Foto di: Alpine Alpine A524 8 - 33 Foto di: Alpine Alpine A524 9 - 33 Foto di: Alpine Alpine A524 10 - 33 Foto di: Alpine Alpine A524 11 - 33 Foto di: Alpine Alpine A524 12 - 33 Foto di: Alpine Alpine A524 13 - 33 Foto di: Alpine Alpine A524 14 - 33 Foto di: Alpine Alpine A524 15 - 33 Foto di: Alpine Alpine A524 16 - 33 Foto di: Alpine Alpine A524 17 - 33 Foto di: Alpine Alpine A524 18 - 33 Foto di: Alpine Alpine A524 19 - 33 Foto di: Alpine Alpine A524 20 - 33 Foto di: Alpine Alpine A524 21 - 33 Foto di: Alpine Pierre Gasly, Esteban Ocon, Alpine 22 - 33 Foto di: Alpine Pierre Gasly, Esteban Ocon, Alpine 23 - 33 Foto di: Alpine Pierre Gasly, Esteban Ocon, Alpine 24 - 33 Foto di: Alpine Pierre Gasly, Esteban Ocon, Alpine 25 - 33 Foto di: Alpine Jack Doohan, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Alpine 26 - 33 Foto di: Alpine Jack Doohan, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Alpine 27 - 33 Foto di: Alpine Esteban Ocon, Alpino 28 - 33 Foto di: Alpine Esteban Ocon, Alpino 29 - 33 Foto di: Alpine Jack Doohan, alpino 30 - 33 Foto di: Alpine Jack Doohan, alpino 31 - 33 Foto di: Alpine Pierre Gasly, alpino 32 - 33 Foto di: Alpine Pierre Gasly, alpino 33 - 33 Foto di: Alpine