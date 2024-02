F1 | Guai Sauber? Parte un procedimento per il nome Stake

A pochi giorni dalla presentazione del programma sportivo 2024 di Sauber in Formula 1, nubi oscure minacciano pioggia dall'orizzonte per il team elvetico, che quest'anno sarà riconoscibile nel Circus iridato con il nome di Stake F1 Team.

Stando a quanto riportato dalla testata giornalistica SRF, Federal Casino Commission avrebbe aperto un procedimento contro la Sauber. Ma di quale peccato si sarebbe macchiato il team che ha base a Hinwil?

Tutto parte dalla presenza dello sponsor Stake sulle monoposto, l'abbigliamento e, soprattutto, il nome stesso della squadra svizzera. Stake, casinò online australiano e gestito da Medium Rare NV, società costituita a Curaçao dove detiene una licenza di casinò online, non avrebbe i permessi necessari per essere presente in Svizzera e per questo è ritenuto illegale.

A questo aspetto è associato anche un divieto di pubblicità. Come detto, Stake appare non solo sulle C44 appena presentate a Londra, ma anche sui vestiti del team e sui social media. A scatenare però la possibile irregolarità è la presenza di Stake non solo come sponsor - quello sarebbe ritenuto legale - quanto al fatto di averlo addirittura come nome del team, con il nome del casinò online australiano che va ben oltre il semplice ruolo di sponsor e diviene così invadente da oltre passare il limite della pubblicità non autorizzata in territorio svizzero.

Sauber C44 Photo by: Sauber F1 Team

Questo concetto è stato spiegato bene da Patrick Krauskopf, professore di diritto della concorrenza presso l'università di Scienze Applicate di Zurigo.

"“La sponsorizzazione sarebbe consentita. Nel caso presente i marchi Stake e Sauber sono così legati tra loro, o il termine Stake è così fortemente impresso nella mente degli spettatori, che probabilmente abbiamo oltrepassato il limite rosso della pubblicità non autorizzata", ha dichiarato il professore a SRF.

In tutto questo cosa rischia Sauber: il pericolo maggiore è una multa che potrebbe ammontare fino a 500.000 franchi svizzeri, ossia circa 532.000 euro.

Il team diretto da Alessandro Alunni Bravi, raggiunto da SRF, ha commentato così la vicenda: "Rispettiamo sempre tutte le leggi vigenti, anche in Svizzera. E ovviamente abbiamo adottato tutte le misure per rispettarle".

In attesa di ulteriori sviluppi sulla vicenda, Sauber si appresta così a iniziare la stagione con un pensiero importante anche fuori dalla pista. Il risultato di questo procedimento potrebbe essere importante anche per questioni sportive. Qualora Stake venisse riconosciuto illegale come nome della squadra, potrebbero arrivare indicazioni a tal riguardo anche da parte della FIA?