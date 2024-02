F1 | Ferrari scalda i motori: ecco il fire-up della SF-24

Manca esattamente una settimana alla presentazione ufficiale della monoposto 2024 della Ferrari, ma dietro le quinte è un periodo particolarmente intenso per le scuderie di Formula 1, che stanno completando la fase di preparazione in vista dei test in Bahrain previsti poco dopo metà febbraio.

Un periodo particolare, in cui avviene anche la prima accensione delle nuove monoposto che andranno poi a disputare il campionato. Quello della prima accensione di un motore è sempre un momento speciale e iconico per una squadra, il culmine di mesi di lavoro nei rispettivi reparti in cui vengono riposti speranze ambizioni. Inoltre rappresenta anche una prima prova fondamentale, utile ad assicurarsi che tutti i vari impianti, come quello elettrico e quello idraulico, funzionino correttamente prima dei test a Sakhir.

Come anticipato da Motorsport.com, la prima accensione della Power Unit della SF-24 nello stabilmento della Gestione Sportiva è avvenuta negli scorsi giorni. A una settimana dalla presentazione, la Scuderia ha diffuso il video dell'accensione della vettura, con il canto del V6 a risuonare nella città emiliana.

Ad assistere vi era il Team Principal Frédéric Vasseur con gli altri membri della squadra. Al termine del primo avviamento, come da tradizione, è scattato l’applauso dei componenti del team presenti in reparto. Il silenzio è poi tornato in reparto in vista di ulteriori test ai banchi, con la Scuderia che si è rimessa al lavoro sulla monoposto che sarà ufficialmente presentata martedì 13 febbraio a Maranello prima di un breve shakedown.

Dopo un 2023 concluso con una sola vittoria, la speranza del Cavallino in vista della stagione che si appresta a iniziare è quella di dare una svolta e confermarsi immediatamente più competitiva, lottando più spesso per il successo di tappa. A guidare le due SF-24, che dovrebbero rappresentare un cambio di rotta rispetto al passato in termini di concept, ci saranno ancora una volta Charles Leclerc, il quale ha recentemente rinnovato il proprio contratto per la Rossa anche per i prossimi anni, e Carlos Sainz, alla sua ultima stagione in Ferrari. A partire dal prossimo anno, infatti, sbarcherà a Maranello il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, il quale andrà a sostituire proprio lo spagnolo formando un dream-team con il monegasco.