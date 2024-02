F1 | Newey: "La RB20 un'evoluzione. Forse siamo troppo prudenti"

E se questa volta sviluppare un'idea nata nel 2022 non funzionasse? La domanda sembra circolare tra i corridoi di Milton Keynes. Realtà? Pura scaramanzia? Questo non è ancora dato saperlo. Ma stando a quanto affermato da Adrian Newey la scelta di proseguire con il filone attivato 2 anni fa con l'avvento delle vetture a effetto suolo in Formula 1 potrebbe non garantire a Red Bull Racing i successi avuti negli ultimi anni.

Parlando con il podcast Talking Bulls del team su cosa ci si può aspettare dalla RB20, Newey ha detto: "La nostra vettura è una terza evoluzione della vettura 2022 (ovvero la RB18)".

"La vettura dell'anno scorso è stata un'evoluzione della RB18. I punti principali sono stati, ovviamente, il normale sviluppo invernale in termini di aerodinamica, la comprensione di ciò che dovevamo fare con le sospensioni per cercare di migliorare la vettura e la riduzione del peso, perché non siamo mai scesi al limite di peso nella macchina 2022".

"La vettura di quest'anno è la terza evoluzione della RB18 originale. Quello che non sappiamo, ovviamente, è se la terza evoluzione è troppo conservativa, mentre altri hanno fatto qualcosa di diverso? Non si può sapere".

I commenti di Newey sul fatto che non ci sia una direzione chiara per capire se la Red Bull abbia fatto la cosa giusta, vengono dopo aver ammesso di essere rimasto completamente sorpreso l'anno scorso di quanto fosse avanti la sua squadra.

"La RB18, la prima vettura, con le nuove norme, credo che sia riuscita a mettere a punto i fondamentali in termini di approccio al processo di ricerca, all'architettura della vettura, al suo layout e così via".

Adrian Newey, Chief Technology Officer di Red Bull Racing Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Siamo riusciti a produrre una vettura decente che abbiamo poi sviluppato fino al 2022. E ovviamente abbiamo avuto una vettura molto forte. E ovviamente, nel '22 abbiamo avuto una seconda parte di stagione molto competitiva".

"Nel 2023, quindi nella seconda stagione di questi nuovi regolamenti, ci aspettavamo che la griglia si avvicinasse. L'anno scorso, quindi, ha colto tutti noi, io in primis, di sorpresa. Non ci aspettavamo davvero il dominio che abbiamo avuto".

"Quest'anno, da quello che ho capito, molti dei nostri rivali hanno dato una bella occhiata alla nostra monoposto dello scorso anno. Sospetto che ci saranno un bel po' di macchine che assomiglieranno molto alla nostra".

"Alla fine del 2023, sebbene Red Bull sia riuscita a vincere tutte le gare a parte Singapore, tutti hanno iniziato ad avvicinarsi a noi ci stavano alle calcagna. Onestamente c'è molta pressione da noi".

Per questo motivo Newey ha ammesso che sarebbe stato un vantaggio affidare ai progettisti il compito di cercare approcci più radicali per la RB20, qualcosa che potesse far mantenere al team il vantaggio avuto nel 2023. Ma la presenza del Budget Cap impedisce di perseguire ogni opzione possibile.

"La domanda è: dobbiamo avere un gruppo che si occupa di idee completamente diverse o continuare a sviluppare la strada intrapresa? Le nostre risorse, quelle che possiamo investire, sono limitate".

"Quindi non possiamo fare tutto e non possiamo prendere in considerazione tutte le strade. per cui abbiamo scelto di sviluppare ciò che abbiamo. Speriamo che questa sia la decisione corretta, pur essendo prudente", ha concluso l'ingegnere nativo di Stratford-upon-Avon.