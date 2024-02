F1 | Horner si presenterà davanti ai legali esterni questo venerdì

Il futuro di Christian Horner è nebuloso e probabilmente lo rimarrà sino a questo venerdì, quando dovrà affrontare un'udienza con i legali esterni incaricati dal Gruppo Red Bull in merito alle accuse che gli sono state rivolte da una dipendente Red Bull.

Il team principal della squadra campione del mondo in carica di Formula 1 è sotto indagine da parte della Casa madre - la Red Bull con sede in Austria - per via di alcune imprecisate azioni che sarebbero state fatte tra le due persone coinvolte.

Ieri un portavoce di Red Bull ha rilasciato una dichiarazione in merito, affermando: "Dopo essere stata messa al corrente di alcune recenti accuse, la società ha avviato un'indagine indipendente. Questo processo, che è già in corso, è condotto da un avvocato specializzato esterno".

"L'azienda prende estremamente sul serio queste questioni e l'indagine sarà completata il prima possibile. Non sarebbe opportuno commentare ulteriormente la vicenda in questo momento".

Stando a quanto riportato da Sky Sports F1 UK, Horner avrà un incontro nella giornata di venerdì con i rappresentanti legali indipendenti per discutere la questione. Nel frattempo il team principal ha continuato a svolgere le sue funzioni in Red Bull Racing partecipando alla riunione della F1 Commission nella giornata di ieri, a Londra, negando per altro qualunque illecito.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Photo by: Erik Junius

Parlando al quotidiano olandese De Telegraaf, Horner ha dichiarato: "Smentisco completamente quanto sta circolando in queste ore", evitando di commentare ulteriormente la vicenda.

Nella vicenda legata a Horner non va sottovalutata la pista che porta a pensare che quanto stia accadendo sia anche legato a scenari politici all'interno della squadra, soprattutto dopo la scomparsa di Dietrich Mateschitz avvenuta un anno e mezzo fa. Da quel momento nel gruppo austriaco è mancato il collante e non è peregrino pensare che le fazioni stiano giocando la propria partita per avere dei vantaggi e più potere.

La Red Bull si trova in un momento molto importante della stagione. Fra 9 giorni cadranno i veli dalla RB20, monoposto che dovrà difendere i titoli conquistati nel 2023 dopo una stagione praticamente perfetta con 20 vittorie in 21 gare.

La presentazione della monoposto è fissata per il 15 febbraio, il giorno seguente rispetto a McLaren e Mercedes - che sveleranno le rispettive monoposto il 14 - e due giorni dopo la Ferrari, che lo farà il 13.

La RB20 è attesa come la seconda evoluzione della RB18, la vettura con cui Max Verstappen ha vinto il secondo titolo iridato prima di dominare il Mondiale 2023 con la RB19. A svelare la natura della nuova macchina che uscirà dagli stabilimenti di Milton Keynes è stato Adrian Newey, direttore tecnico di Red Bull attraverso il podcast ufficiale della sua squadra.