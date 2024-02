F1 | Vowles toglie Albon dal mercato: "Con Williams fino al 2025"

In un incontro con i media dopo la presentazione della livrea 2024 della Williams, James Vowles ha smentito le voi secondo le quali Alexander Albon sarebbe sul mercato piloti e già in contatto con diverse squadre.

Il team principal ha rivelato che il contratto che lega Albon alla squadra scadrà al termine del 2025, un’informazione che ha colto di sorpresa anche gli stessi addetti ai lavori, per lo più convinti che il ventisettenne londinese sarebbe stato svincolato al termine di questa stagione.

“Alex ha firmato con la Williams fino alla fine del 2025 – ha confermato Vowles – è un’informazione che non ho mai reso pubblica perché francamente non ne sentivo la necessità e, posso confermare, che se qualcuno sostiene il contrario sta speculando. Ho detto più volte che il nostro compito in Williams è quello di creare un nuovo ambiente con valori aggiunti del calibro di Alex. È un pilota incredibile, lo scorso anno in più occasioni si è espresso su livelli che non sono diversi da quelli di altri campioni con cui ho lavorato".

"Parliamo molto, ci confrontiamo sui traguardi che vogliamo raggiungere e sul futuro di questa squadra. Spero che questo faccia chiarezza”. Vowles spazza il campo, ma nel caso di un interessamento della Mercedes la possibilità di una contropartita tecnica potrebbe portare ad altre decisioni.

James Vowles, team principal di Williams Racing Photo by: Williams

Vowles si è detto anche sorpreso dalla vicenda Hamilton, non tanto dalla decisone di Lewis di puntare sulla Ferrari, quanto della tempistica dell’operazione.

“Il suo desiderio di salire su una Ferrari ad un certo punto della sua carriera non mi sorprende – ha spiegato – ci sono tanti campioni che hanno avverato quel sogno ed altri che hanno ancora il desiderio di poterlo avverare un giorno. La Ferrari è una forza della natura, ed è ancora è la squadra di maggior successo in Formula 1. Ma la tempistica mi ha sorpreso, non mi aspettavo che tutto si sarebbe concretizzato in questa fase della stagione”.

“Passare da una situazione nella quale ti senti a tuo agio ad una nella quale non sai cosa ti aspetta è una sfida che ti spinge ai limite – ha concluso Vowles - e questo è un approccio che Lewis usa sempre, dappertutto. La sua scelta credo sia un bene per lo sport ed anche per sé stesso, si metterà nuovamente alla prova. Non possiamo però dire che sia stata una buona notizia per la Mercedes, almeno a breve termine, perché nel lungo periodo credo che faranno bene con i piloti che avranno. Alla fine, mi sembra una buona cosa per tutti”.