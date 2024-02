F1 | Ferrari: Sainz si allena con la F1-75 a Fiorano

Manca esattamente una settimana alla presentazione della nuova monoposto della squadra di Maranello, ma dietro le quinte il team è attivo nella preparazione della nuova stagione. Dopo aver effettuato la prima accensione della SF-24, la vettura che disputerà il mondiale 2024 di Formula 1, in casa Ferrari proseguono i preparativi anche sul fronte piloti, non solo al simulatore.

La scorsa settimana Carlos Sainz e Charles Leclerc erano infatti scesi in pista con la SF-23 a Barcellona per una sessione di test organizzata con Pirelli, con l’obiettivo di aiutare l’azienda milanese nello sviluppo delle gomme 2025. Inoltre, così i due avevano avuto modo anche di girare con la F1-75, la monoposto del 2022, in modo da poter accumulare chilometri senza restrizioni, come concesso dal regolamento.

La scelta di portare anche la vecchia F1-75 era stata pianificata dal Cavallino anche per dare l’opportunità a Oliver Bearman e Arthur Leclerc di girare liberamente e accumulare esperienza a bordo di una vettura di F1.

Tuttavia, con i test del Bahrain alle porte fra qualche settimana, la Rossa ha deciso di proseguire con le sessioni di prove private girando sul circuito di casa a Fiorano. Con gomme Pirelli demo e una monoposto che ha ormai almeno due stagioni alle spalle, come previsto dal regolamento, i piloti hanno potuto girare liberamente senza alcun vincolo in termini di chilometraggio.

Questa mattina l’onore e l’onere di portare in pista la monoposto usata nella stagione 2022 è toccato al più giovane dei fratelli Leclerc: per Arthur, nominato pilota addetto al simulatore assieme ad Antonio Fuoco e Davide Rigon, si è trattata della seconda uscita in assoluto a bordo di una monoposto di Formula 1 dopo il test di Barcellona. In questo modo Leclerc potrà continuare ad accumulare esperienza e comprendere meglio il comportamento della vettura, avendo uno strumento in più per paragonare le sensazioni in pista con quelle nella realtà virtuale.

Nel pomeriggio è invece stato il turno di Carlos Sainz, in questi giorni in Italia sia per la presentazione della linea di kart CS55 realizzata in collaborazione con il gruppo OTK, sia per preparare al meglio la stagione, completando alcuni meeting con gli ingegneri e proseguendo il lavoro al simulatore. Per lo spagnolo si tratta della prima uscita in pista dopo l’annuncio della Ferrari con cui lo ha escluso dai piani futuri della Scuderia, dato che nel 2025 al suo posto arriverà Lewis Hamilton.

Tuttavia, Sainz è chiaramente intenzionato a preparare nel migliore dei modi il suo ultimo campionato da pilota del Cavallino. Il focus, almeno nell’immediato, è tutto rivolto al Bahrain e alla prima tappa stagionale, ma dietro le quinte è chiaro che il madrileno vuole fare del proprio meglio in pista, anche per convincere altri team a puntare su di lui il prossimo anno, complice anche un mercato che gli offre diverse opportunità.