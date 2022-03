F1 | Alpine A522: sulla rosa cresce la pancia

Carica lettore audio

L’Alpine per il GP del Bahrain ha portato una nuova pancia per garantire al nuovo motore Renault un miglior raffreddamento. La lunga fiancata ha ridotto la parte spiovente che favoriva l’effetto Coanda utile a portare il flusso verso il fondo. Si è leggermente sporcata la forma aerodinamica, ma è troppo importante puntare all’affidabilità della power unit.

Alpine A522: ecco il nuovo motore Renault con quattro radiatori montati a pacco in coda Photo by: Erik Junius

Non sarà sfuggito nell’analisi di Giorgio Piola che anche le branchie sono di pari numero rispetto a quelle che abbiamo visto durante i test, ma la capacità di estrarre del calore è stata maggiorata con una diversa inclinazione delle paratie verticali.

Per quello che riguarda il fondo sono previsti piccoli interventi per combattere il fenomeno del porpoising, vale a dire il saltellamento che si manifesta solo alle alte velocità, creando un fastidioso pompaggio nel posteriore che poi si estende al resto, limitando al pilota la possibilità di tirare al massimo.

Alpine A522, dettaglio del freno e della sospensione anteriore Photo by: Giorgio Piola

Per migliorare la frenata ed evitare i bloccaggi in staccata, nell'anteriore sono state aperte delle feritoie a goccia nella cover del disco in carbonio, per gestire meglio la temperatura all'interno del cestello che deve essere completamente chiuso.

I tecnici di Enstone hanno previsto anche l’introduzione di un flap mobile più carico nell’ala posteriore, per migliorare il bilanciamento della A522.