MotoGP | Martin: "Mi manca un po' di velocità, sono forte ma non superiore a Marquez e Bezzecchi"

Dopo aver perso la leadership del mondiale a pari punti con Marc Marquez a Misano a metà settembre, Jorge Martin non solo non si è abbattuto, ma ha reagito in modo magistrale, una settimana dopo, in Austria, per riprendersi la testa del campionato in solitaria, lasciando ormai molto indietro il suo compagno di squadra.

Tuttavia, il pilota dell'Aprilia, che nel 2023 ha conquistato la pole e la doppietta di vittorie in Giappone, non si sente superiore ai suoi rivali più immediati per il campionato all'inizio della tournée asiatica, un momento della stagione in cui, di solito, si mostra molto solido.

Per continuare a fare punti e difendere la leadership, Martin dovrà spezzare questo fine settimana una sorta di maledizione per Aprilia, che non ha mai ottenuto un podio in Giappone.

"È sorprendente che Aprilia non abbia mai ottenuto successi qui, ma la moto è cambiata molto rispetto all'anno scorso", ammette il pilota alla vigilia del GP del Giappone, che si disputa questo fine settimana.

"Motegi non è un circuito Aprilia, ma non lo era nemmeno l'Austria e lì siamo migliorati. Ora, con il nuovo asfalto, sarà interessante capire le condizioni della pista. Ma normalmente siamo sempre in lotta per il podio e stiamo facendo un buon lavoro, quindi perché non possiamo provarci anche questo fine settimana", ha aggiunto lo spagnolo.

In questo momento, Martin sta lottando per il titolo con il campione in carica, molto esperto in questo tipo di battaglia, Marc Marquez. Una situazione che non sarà semplice da gestire.

"Sinceramente credo che la lotta per il campionato sia ancora molto aperta, noi due siamo un po' staccati dal resto, ma personalmente cerco di restare lì e continuare a fare punti. L'Austria è stato un grande fine settimana, rimontando dopo il difficile weekend di Aragon, ma ci sono molti piloti che possono essere nella lotta per il campionato", ha commentato. "Marc va super veloce e per me è già un privilegio essere qui ed essere capace di lottare con lui, mi sento molto contento".

Jorge Martín no se ve superior a Marc Márquez y Marco Bezzecchi Foto de: Joe Klamar / AFP via Getty Images

Nel 2024, anno in cui Martin ha conquistato il titolo di MotoGP, lo spagnolo è stato protagonista di una tournée asiatica con molti podi, cosa che alla fine gli ha consegnato il titolo.

"La velocità è la cosa più importante, senza non vai da nessuna parte, e se ce l'hai devi essere intelligente e giocare le tue carte", ha spiegato il pilota Aprilia. "La tournée asiatica normalmente è buona per me, ma rispetto a Marco e Marc, in termini generali mi manca un po' di velocità, sento di essere forte ma non superiore a loro. Devo spingere un po' di più e trovare la velocità che mi permetta di lottare per il campionato", ha ammesso.

Accanto a Martin, nella conferenza stampa ufficiale della vigilia in Giappone, c'era l'idolo locale, Ai Ogura, che era arrivato ad essere secondo in classifica generale, ma si è infortunato e ha saltato due gare, rendendosi protagonista di un rientro straordinario in Austria due settimane fa. Sicuramente, senza l'infortunio, il giapponese sarebbe stato pienamente nella lotta per il campionato.

"Senza dubbio, ma non lo sapremo mai, anche se può ancora succedere di tutto. In ogni caso, saltare due gare e tornare con quella velocità dimostra che Ogura è super competitivo. Quindi, finché i numeri gli daranno delle possibilità, ha chance di lottare per il titolo", ha concluso Martin.