MotoGP | Honda conferma il ritorno di Red Bull come sponsor nel 2027

Red Bull e Monster, i due riferimenti del mercato delle bevande energetiche, si spartiscono la maggior parte della griglia della MotoGP. La compagnia del toro rosso è molto presente in KTM, dove attualmente sponsorizza la scuderia ufficiale, ed anche quella satellite, Tech 3.

La struttura francese, tuttavia, ha tutte le probabilità di vedere il logo scomparire l'anno prossimo dalla carena inferiore delle sue due moto, per tornare ad essere visibile in Honda. Lì era già stata dal 2015 al 2023, quando il passaggio di Marc Marquez al Gresini Racing aprì uno spiraglio attraverso il quale Red Bull poté rescindere il suo rapporto con HRC.

Quattro anni dopo, il costruttore dell'ala dorata ha confermato di aver firmato di nuovo con il marchio austriaco a partire dal 2027. Dal comunicato reso pubblico si può intuire che il nuovo accordo comporti un impegno maggiore rispetto al precedente, per cui è probabile che i loghi Red Bull crescano e vadano oltre le carene inferiori e le forcelle del nuovo prototipo.

"In vista del nuovo campionato, con le moto da 850cc, è fondamentale poter contare su partner che condividano gli stessi obiettivi ed ambizioni. Non ho alcun dubbio su ciò che possiamo ottenere insieme, e so che saremo in grado di regalare ai nostri tifosi momenti incredibili", dichiara Koji Watanabe, presidente di HRC.

Questa mossa genererà un interessante effetto domino per quanto riguarda i piloti, dato che gli accordi raggiunti dalle scuderie prevalgono su quelli firmati dai loro piloti. Questo porterà Fabio Quartararo, che nel 2027 deve diventare il fiore all'occhiello della Honda, a rompere con Monster, che è stato il suo sponsor, in Yamaha, da quando ha debuttato nella classe regina, nel 2019.

Il design speciale della Honda per il GP del Giappone di MotoGP 2026

Motorsport.com ritiene che il pilota di Nizza abbia dovuto versare una somma per annullare il vincolo che lo legava al marchio dell'artiglio per la prossima stagione, anche se i fondi per affrontare tale indennizzo sarebbero arrivati da Honda, immersa in un periodo di riorganizzazione, in cui il marketing sta assumendo un ruolo fondamentale. Una prova di ciò la troviamo nella livrea speciale che sfoggeranno le moto, in commemorazione del 60° anniversario della data in cui il marchio partecipò al primo campionato della classe regina, nel 1966.

Parallelamente a questo valzer di sponsor, tutto sembra pronto perché Monster smetta di essere lo sponsor principale di Yamaha, un ruolo dominante che occupa dal 2019, quando subentrò a Movistar. L'azienda nordamericana si è unita a metà di questa stagione ad Aprilia, come sponsor principale della struttura ufficiale della Casa di Noale, e resta anche, in misura minore, legata al team ufficiale Ducati. Lì rimarrà, almeno, fino alla scadenza del suo attuale accordo, alla fine del 2027, quando Red Bull spera di poter entrare in scena per recuperare Marquez e Pedro Acosta.