F1 sovrappeso? C'è la vernice che fa risparmiare 1,8 kg

Il fatto che la FIA abbia deciso di alzare il peso minimo delle monoposto di 3 kg, portando il valore minimo a 798 kg la dice lunga sulle vetture a effetto suolo che sono decisamente oltre la soglia che era stata decisa.

Nikolas Tombazis, per dare una spiegazione plausibile a difesa dei team, ha spiegato che alcuni fornitori di parti comuni non sono riusciti a raggiungere gli obiettivi che gli erano stati dati, ma in realtà le eccedenze di peso (Alfa Romeo esclusa, che era al limite) dovrebbero essere simili e, invece, ci sono forti sbalzi fra una vettura e l’altra.

Gian Luca Falleti, titolare di Nanoprom, assicura che ci sono margini importanti per ridurre il peso per rientrare entro i nuovi limiti.

L’azienda di Sassuolo si è evoluta e ha fatto grossi investimenti in campo della chimica e, soprattutto, nelle nanotecnologie, tanto che ora dispone di un catalogo di prodotti derivati dall’originale Polysil, che potrebbero avere un fortissimo impatto sulle monoposto di F1, dopo che sono stati sperimentati in ambiti aeronautici e aerospaziali.

La Nanoprom, tanto per rimanere in tema, dispone di una vernice con la quale potrebbe limitare a soli 400 grammi il peso necessario a completare una monoposto completa, togliendo oltre 1 kg dal valore standard.

Altrettanto sarebbe possibile trattando i cerchi BBS da 18” monotipo, scendendo a 50 grammi di vernice nanotecnologica per cerchio, contro i 250 grammi attuali, cogliendo un altro risparmio di 800 grammi sul singolo treno, aggiungendo delle proprietà nell’isolamento termico. Questo aspetto è sotto valutazione regolamentare visto che le ruote da quest’anno sono date da un fornitore unico.

Ma se si considera quanto costa alleggerire di 1 kg una monoposto di Formula 1, stupisce che non si sia ancora acceso l’interesse per una soluzione che sembra non avere contro indicazioni…