F1 | Ferrari: ufficiale il rinnovo pluriennale di Leclerc

Charles Leclerc e la Ferrari continueranno insieme, l’annuncio ufficiale è arrivato oggi, alla vigilia del weekend di casa del monegasco. “Scuderia Ferrari annuncia il rinnovo del proprio accordo con Charles Leclerc – recita il comunicato - che continuerà a vestire i colori della squadra nelle prossime stagioni del Campionato del Mondo di Formula 1”. Non è specificata la durata dell’accordo, anche se tutto fa pensare ad un prolungamento per due stagioni.

“Non potrei essere più felice di continuare il percorso con Scuderia Ferrari – ha dichiarato Leclerc - per me è molto più di un team. È la squadra che ho sempre amato e di cui ho sognato di far parte fin da quando ero bambino e che, dopo tutti questi anni, è diventata per me una seconda famiglia. Insieme abbiamo condiviso momenti incredibili e altri più difficili, ma credo più che mai nella Scuderia e sono profondamente grato di poter continuare a lottare per il nostro obiettivo comune che è riportare il titolo mondiale a Maranello. Essere un pilota Ferrari è un sogno, ma anche una responsabilità mai scontata: continuerò a dare tutto me stesso per riportare la Scuderia dove merita, ovvero al vertice, per tutti coloro che lavorano a Maranello e soprattutto per i tifosi, che con la loro passione ne sono il cuore pulsante”.

La firma permetterà inoltre a Leclerc di raggiungere un traguardo simbolico importante. Charles, che oggi vanta 155 Gran Premi disputati con la Ferrari, è destinato a diventare già nel corso della prossima stagione il pilota con il maggior numero di presenze nella storia della Scuderia, superando il record di Michael Schumacher fermo a quota 180.

Il primo rinnovo Leclerc lo firmò nel dicembre del 2019, al termine della sua brillante stagione d’esordio in rosso. Quel contratto fece scalpore soprattutto per la durata: cinque anni, un orizzonte temporale che la Ferrari non aveva mai concesso prima a un proprio pilota. Nel gennaio del 2024 venne poi annunciato un accordo “multi-year” che, alla prova dei fatti, corrispondeva di fatto a un rinnovo biennale. Se Leclerc e la Ferrari hanno scelto di confermare lo stesso approccio, è plausibile che anche il nuovo accordo mantenga una durata simile alla precedente, con le ormai consuete clausole legate alle performance che caratterizzano i contratti tra squadre e piloti in Formula 1.

Leclerc continuerà ad occupare un ruolo centrale nel progetto Ferrari, uscendo definitivamente dal mercato e ribadendo la fiducia nei confronti del lavoro portato avanti da Frederic Vasseur. “Charles è parte della famiglia Ferrari da tanti anni ormai e questo rinnovo è qualcosa di molto naturale per noi – ha commentato il team principal - in queste stagioni abbiamo visto crescere non solo uno dei piloti più forti della Formula 1, ma anche una persona che vive profondamente il legame con questa squadra e tutto ciò che Ferrari rappresenta. Apprezziamo il suo talento, amiamo la sua determinazione e il modo in cui affronta ogni giornata insieme alle persone del team, dentro e fuori la pista. Sappiamo quanto questo progetto significhi per lui e siamo felici di continuare a lavorare insieme per conseguire gli obiettivi che condividiamo”.

Charles è pronto ad arrivare al suo trentunesimo anno d’età vestito di rosso, una scelta significativa per un pilota che non avrebbe certamente faticato a trovare alternative di primo piano. Nell’estate dello scorso anno si era diffusa un’indiscrezione relativa a un possibile interessamento dell’Aston Martin nei confronti di Leclerc, alimentata anche da alcune foto che ritraevano Charles in Sardegna sullo yacht di Lawrence Stroll insieme al suo manager Nicolas Todt. In realtà, come si sarebbe saputo solo mesi dopo, quella visita non aveva alcun collegamento con trattative o discussioni riguardanti la Formula 1.

Con Lewis Hamilton che a Montreal ha confermato la volontà di restare in Ferrari anche nel 2027 – l’opzione di rinnovo inserita nel contratto firmato a inizio 2024 è infatti a suo favore – la line-up del Cavallino per la prossima stagione può considerarsi ormai definita.

Il rinnovo, invece, non sarà sufficiente per raggiungere un altro primato detenuto da Schumacher, quello relativo al maggior numero di stagioni disputate in Ferrari. Il sette volte campione del mondo si fermò a undici campionati in rosso, mentre Leclerc, approdato a Maranello nel 2019, arriverà a quota dieci al termine del 2028.