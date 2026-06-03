F1 | "From Rock to Racetrack": Aston Martin svela la sua livrea speciale per Monaco

Il weekend del Gran Premio di Monaco è da sempre il più glamour del calendario della Formula 1. Non è un caso che sulle strade del Principato i team decidano quasi sempre di sfoggiare delle livree particolari.

Nei giorni scorsi, la McLaren ha svelato quella che "indosserà" per celebrare i suoi 1.000 Gran Premi in Formula 1. Stamattina invece è toccato all'Aston Martin rivelare la colorazione realizzata in collaborazione con Maaden, che è uno degli sponsor della squadra di Silverstone.

Le AMR26 abbandoneranno il tradizionale verde Aston Martin per dare spazio alla campagna "From Rock to Racetrack". La livrea ripercorre il percorso di trasformazione dei metalli e dei minerali all'ingegneria ad alte prestazioni. L'idea è quella di mostrare come i materiali estratti da Maaden vengano trasformati negli elementi fondamentali che contribuiscono ad alimentare la nostra società moderna.

Aston Martin F1

La livrea presenta una finitura iridescente che cambia colore, realizzata utilizzando per la prima volta nella storia di Aston Martin un materiale di rivestimento speciale. L'effetto è una livrea che cambierà visibilmente colore mentre la vettura percorre l'iconico circuito cittadino di Monaco, simboleggiando la trasformazione delle materie prime in tecnologia avanzata. Lo stesso design, inoltre, sarà ripreso anche sulle tute di Fernando Alonso e Lance Stroll, ma anche sui caschi e le tute dei meccanici.

"Questo fine settimana siamo orgogliosi di rendere omaggio al nostro partner principale, Maaden, attraverso questa esclusiva livrea speciale in occasione del Gran Premio di Monaco. Più che una semplice livrea, l'intera campagna mette in luce l'importante ruolo che Maaden svolge nel plasmare e trasformare i materiali in componenti che tutti noi utilizziamo, anche nel mondo della Formula Uno. Non vediamo l'ora di ammirare lo straordinario design di Maaden sulle strade di Monaco questo fine settimana", ha detto Jefferson Slack, Managing Director Commercial di Aston Martin.

"I minerali alimentano il mondo moderno, eppure l'industria mineraria rimane uno dei settori più sottovalutati. Ma ora le cose stanno cambiando. La nostra partnership con l'Aston Martin Aramco Formula One Team ci offre un palcoscenico globale per dimostrarlo. Vogliamo che la prossima generazione di ingegneri, geologi, innovatori ed esperti nella risoluzione dei problemi comprenda che i materiali che plasmano il futuro nascono nelle profondità della terra. E Maaden è al centro di questa storia. Con 'From Rock to Racetrack' diamo vita a tutto questo: mostriamo come i metalli ed i minerali che estraiamo si ritrovino nella tecnologia, nelle infrastrutture e nell'innovazione che fanno progredire il mondo. Questa è più di una semplice campagna. È una sfida: guardare all'estrazione mineraria, e a Maaden, in modo diverso", ha aggiunto Bob Wilt, Chief Executive Office di Maaden.

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