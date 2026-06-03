F1 | Cadillac, altre novità a Monaco: oltre una nuova ala arriva anche la FTM per un carico maggiore?

La lotta tra i top team per il vertice della Formula 1 si è acceso nel corso degli ultimi 2 appuntamenti del Mondiale, ovvero tra Miami e Canada. Ma non c'è solo quello. La Formula 1 offre anche una storia certo diversa, ma altrettanto interessante: quella di Cadillac.

La Casa statunitense ha esordito quest'anno nel Circus iridato come 11esimo team e, com'è nella natura delle cose, è alla rincorsa degli altri 9 team e nel bel mezzo di un inatteso duello con Aston Martin Racing per evitare di essere il fanalino di coda della stagione.

Da Miami a questa parte la squadra diretta da Graeme Lowdon ha iniziato il suo intensivo programma per ciò che riguarda gli aggiornamenti alla sua monoposto, la MAC-26, che quest'anno è affidata a Sergio Perez e Valtteri Bottas.

Valtteri Bottas, Cadillac Racing Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

La Formula 1 si appresta a prendere parte al sesto appuntamento del Mondiale 2026, il primo in terra europea: il Gran Premio di Monaco. Si tratta, come tutti sappiamo, di uno degli eventi più iconici della stagione, senza scordarci delle medie più basse per quanto riguarda le velocità e la presenza quasi totale di curve lente.

Ed è proprio per questo che Cadillac ha deciso di portare altre novità in questo fine settimana. Si tratta del terzo weekend consecutivo in cui arriveranno novità di un certo livello.

Il team ha in programma di portare nel Principato una nuova ala posteriore, probabilmente dotata di più carico, considerando il fatto che la MAC-26 ha denotato proprio la mancanza di un buon livello di downforce tra i propri punti deboli.

Valtteri Bottas, Cadillac Racing, Sergio Perez, Cadillac Racing Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Ma non è tutto, perché Cadillac ha anche fatto sapere che modificherà i propri scarichi per cercare ulteriore carico e avere prestazioni migliori sul lento. Questo aspetto non è stato chiarito bene dalla squadra in bianco e nero, ma tutto lascia pensare che gli scarichi possano essere modificati per l'alloggiamento dell'appendice aerodinamica apposta proprio davanti allo sfogo dei terminali.

Si tratterebbe dell'ennesima interpretazione della bella idea avuta dalla Ferrari - la FTM (Flick Tail Mode) - basata su quel concetto la SF-26. Si tratta di una modifica che, di recente, è stata fatta dalla Williams. Il team di Grove ha modificato i terminali di scarico per alloggiare l'appendice aerodinamica, con l'obiettivo di aumentare il carico aerodinamico al posteriore della monoposto.

Cadillac dovrebbe seguire anche lei lo stesso percorso, cambiando la zona degli scarichi per introdurre la FTM sulle MAC-26 di Perez e Bottas. Sino a questo momento, Cadillac si era limitata ad aggiungere una piccola paratia verticale nella parte inferiore dei terminali di scarico. Ora questa soluzione dovrebbe essere sostituita da una molto più complessa e dall'impatto maggiore dal punto di vista aerodinamico.

"Per tutti i team, ma specialmente per una squadra nuova, Monaco è una sfida enorme", ha dichiarato Graeme Lowdon, team principal di Cadillac. "Abbiamo alcuno passi avanti considerevoli a Miami e Montreal, ma Monaco presenterà alcune opportunità per il suo essere imprevedibile".

"Il nostro obiettivo sarà introdurre ulteriori aggiornamenti e fare un fine settimana pulito, senza problemi. Il fatto che Cadillac inizi a essere considerato esattamente come gli altri team riflette il fatto che le aspettative su di noi siano più alte rispetto a prima, ma siamo solo alla nostra sesta gara dal nostro debutto assoluto. Il nostro obiettivo resta quello di migliorare".