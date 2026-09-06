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F1 | Alonso (Aston Martin) e Lawson (Red Bull) partono dalla pit lane nel GP d'Italia

Lo spagnolo, dopo aver accusato problemi in Q1 ha sostituito MGU-K, centralina e batteria. Liam, invece, oltre alle novità di motore ha cambiato l'ala posteriore e l'assetto delle sospensioni per ha rotto il coprifuoco. Entrambi non si schiereranno in griglia.

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Pubblicato:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Fernando Alonso e Liam Lawson partiranno dalla pit lane nel Gran Premio d'Italia. L’Aston Martin e la Red Bull hanno rotto il coprifuoco per fare degli interventi sulle rispettive monoposto, per cui non si schiereranno in griglia di partenza. 
Lo spagnolo alla conclusione della Q1 era stato costretto a saltare l’ultimo run per un problema emerso sulla power unit Honda, quella appena montata nello scorso GP d’Olanda a Zandvoort. 

"Ieri in Q1 abbiamo riscontrato un comportamento anomalo (nei dati) su alcuni componenti della power unit della vettura di Fernando - si legge nel comunicato della Casa giapponese -. Questo ha impedito a Fernando di completare un ultimo tentativo in qualifica. Di conseguenza, abbiamo lavorato sulla AMR26 durante la notte e la macchina di Fernando, dunque, partirà dalla pit lane". 

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto di: Alex Bierens de Haan / Getty Images

Gli elementi che sono stati sostituiti sono la MGU-K, la batteria e la centralina elettronica: il pilota spagnolo va in penalità per aver superato il limite degli approvvigionamenti concessi. Non è un gran danno per lui dal momento che aveva raggiunto il 21esimo tempo di qualificazione.  

In casa Red Bull sulla RB22 di Lawson sono è stata sostituita l'ala posteriore ed è stato modificato l’assetto delle sospensioni: il neozelandese, chiamato a prendere il posto di Isack Hadjar, infortunatosi al polso durante la sosta estiva. 

Liam Lawson, Racing Bulls

Liam Lawson, Racing Bulls

Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Liam era solo 14esimo nello schieramento perché è stato ostacolato in Q2 dalla McLaren di Oscar Piastri e sarebbe comunque partito in fondo alla griglia per aver cambiato delle componenti della power unit Red Bull-Ford DM01, per cui l’aver rotto il coprifuoco non cambia la sostanza della sua gara fortemente compromessa. 

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