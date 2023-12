MotoGP | Gresini: ecco la data di presentazione con Marc Marquez

La stagione 2024 sarà una grande festa! O almeno così si preannuncia vedendo la location scelta dal team Gresini per la presentazione della nuova moto. La squadra faentina ha annunciato la data in cui toglierà i veli alla Desmosedici affidata ad Alex e Marc Marquez: il 20 gennaio sarà svelata al Cocoricò di Riccione.

Il team Gresini è il secondo ad annunciare la data di presentazione dopo la squadra ufficiale Ducati, che ha confermato l’evento a Madonna di Campiglio dal 21 al 23 gennaio (qui i dettagli). Si tratterà di una delle presentazioni più attese dopo il grande scalpore che ha suscitato la manovra di mercato prima e il test di Valencia poi. Riflettori puntati su Marc Marquez, che vestirà i colori Gresini nel 2024 e guiderà la Ducati.

L’addio dell’otto volte campione alla Honda è stato forse uno dei momenti più significativi della stagione 2023, una manvora in qualche modo storica che ha segnato la fine di un’era. Dopo sei titoli MotoGP e 59 vittorie, si chiude un capitolo. Marc tornerà ad essere compagno di squadra di suo fratello Alex. I due avevano già condiviso il box nel 2020, seppur per una sola gara. Quando il minore dei fratelli Marquez ha debuttato nella classe regina, è andato nel box HRC, ma è stato di fatto l’unico titolare per via dell’ormai noto infortunio che Marc ha avuto a Jerez, prima (e per lui unica) gara dell’anno.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Gresini Racing

Tra i due, il veterano sarà proprio Alex Marquez, confermato in Gresini grazie all’ottima stagione disputata. Nel 2023 ha infatti conquistato due podi e ha vinto due Sprint (Silverstone e Sepang). Lo spagnolo conosce la Ducati e ha già avuto modo di provare la GP23 nei test di Valencia dello scorso novembre, così come Marc. Quest’ultimo ha avuto gli occhi puntati addosso ed è stato il grande protagonista della giornata, al debutto sulla Ducati dopo undici stagioni in Honda.

Non solo MotoGP: il 20 gennaio, al Cocoricò di Riccione verranno presentate anche le squadre di Moto2 e MotoE. Nella classe intermedia, la line-up è totalmente rinnovata e vedremo Albert Arenas con Manuel Gonzalez, mentre in MotoE è confermata la coppia Alessio Finello e Matteo Ferrari. L’evento inizia alle ore 17:30 con la presentazione delle due classi, mentre alle 18:30 sarà il turno della MotoGP.