MotoGP | Inizia la prevendita per il GP d'Italia 2024 al Mugello

L’appuntamento con il Motomondiale al Mugello è dal 31 Maggio al 2 giugno per un fine settimana di puro divertimento. Cinque le classi con MotoGP - Moto2 - Moto3 – MotoE e Red Bull Rookies Cup e doppio appuntamento con le qualifiche e la Sprint Race al sabato e tutte le gare alla domenica. In programma tanti gli incontri con i piloti come la Hero walk al sabato e la domenica o la Rider Fan Parade lungo i 5.245 metri del tracciato toscano.

Come da tradizione, “Al Mugello non si dorme”. L’invito per tutti gli appassionati è quello di vivere un weekend di gare, musica e amicizia per tutto il fine settimana con musica, concerti e DJ set internazionali e la possibilità di campeggiare gratuitamente all’interno del parco del circuito (100 ettari di prati e boschi con bagni e docce, fontanelle acqua e aree attrezzate per barbeque) a partire da giovedì. Ingresso gratuito per le moto.

PREVENDITA

Da giovedì 21 dicembre inizia la prevendita dei biglietti per il Gran Premio d'Italia di MotoGP sia sulla piattaforma TicketOne che sul sito mugellocircuit.com dov’è possibile consultare tutte le opportunità offerte.

LARGO AI GIOVANI: ingresso gratuito fino a 15 anni

All’insegna della passione dei motori, della musica e di un fine settimana da condividere all’aria aperta con gli amici, i ragazzi fino a 15 anni avranno accesso alla zona prato in modo completamente gratuito. Per i ragazzi di età compresa fra i 16 e i 18 anni sarà riservato un biglietto ridotto per il prato e le tribune.

BIGLIETTI PRATO

Approfitta della Promozione per vivere da protagonista il GP d’Italia al Mugello: biglietti prato a 24 euro per il venerdì, 42 il sabato per assistere alle qualifiche e alla Sprint, 72 euro la domenica.

ABBONAMENTO PRATO

Il Mugello premia con un prezzo molto concorrenziale chi decide di trascorrere tutto il fine settimana. Abbonamento due giorni: 98 euro per sabato e domenica con la possibilità di entrare venerdì sera, 109 euro per quattro notti e tre giorni di gare con accesso già dal giovedì sera. Per tutti: possibilità di campeggiare gratuitamente ed assistere a tutti i concerti in programma sul palco del Correntaio oltre alle Autograph session con i piloti. Ingresso gratuito per le moto. Voucher Camper a 70 euro.

UN POSTO IN PRIMA FILA

Per gli amanti della comodità, biglietti tribuna in promozione a partire da 39 euro (Tribuna 58 sulla mitica curva Arrabbiata 1-2 il venerdì), 67 il sabato, a partire da 149 la domenica (Tribuna Materassi e Poggio Secco, 170 la Tribuna Centrale domenica sul rettilineo e griglia di partenza).

TESSERATI FMI, Militari e forze dell’ordine

Continua l’opportunità di accedere con biglietto ridotto per prato e tribune