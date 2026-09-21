MotoGP | Tardozzi: "Flop Ducati in Austria? Gli avversari sono cresciuti e senza il problema di Marc..."

Le roccaforti Ducati stanno cadendo nella stagione 2026 della MotoGP. Già al Mugello gli uomini della Casa di Borgo Panigale si erano dovuti arrendere al dominio delle Aprilia, ma vedere tutte le Desmosedici GP giù dal podio nel Gran Premio d'Austria, dove si erano imposte per ben nove volte nell'ultima decade, ha fatto decisamente effetto.

Nella gara che ha regalato il tanto atteso primo successo nella classe regina a Pedro Acosta, si è dovuto scendere fino al quinto posto per trovare la migliore delle Rosse, che ancora una volta è stata quella di Marc Marquez. Viste le difficoltà già mostrate in Thailandia ed in Brasile, dove la Michelin aveva portato due carcasse rinforzate al posteriore, leggermente diverse tra loro, in tanti hanno ipotizzato che potesse essere stato questo a mandare in crisi le GP26, visto che al Red Bull Ring è stata riproposta la stessa di Goiania.

Dopo la gara, però, il team manager Davide Tardozzi ha confermato quanto aveva già anticipato Marquez, ovvero che la gara del #93 è stata tormentata da un problema legato ai freni, che ad un certo punto lo aveva fatto arretrare fino al settimo posto, ipotizzando addirittura un ritiro prima di trovare la chiave per proseguire e chiudere almeno nella top 5.

"Purtroppo Marc ha avuto un problema, il più grave quando ha fatto quel dritto alla curva 1. Poi per qualche giro ha avuto qualche difficoltà, ma adesso chiaramente Gigi (Dall'Igna) e gli ingegneri analizzeranno le ragioni per cui è successo. Però sì, c'è stato un problema ai freni e ora ci guarderemo", ha detto Tardozzi ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Marc Marquez, Ducati Team Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

In questa stagione è già capitato di sentire delle lamentele sui freni, soprattutto da parte di Pecco Bagnaia, ma secondo il manager romagnolo stavolta si tratta di una situazione differente: "Questa secondo noi è una cosa diversa, però è già successo. Pecco un paio di volte si è lamentato. Adesso non so gli altri piloti Ducati, però oggi è stato un problema abbastanza evidente".

Di fronte ad una domenica come questa, nella quale le Ducati hanno sofferto su una pista che in passato era stata più che amica, Tardozzi non ha potuto fare altro che rendere omaggio alla concorrenza: "Gli avversari sono cresciuti. Pedro Acosta è andato come una spia e le Aprilia, lo sappiamo, sono super competitive dalla fine dello scorso anno. Con un Martin che si è messo a posto fisicamente e crede nel lavoro che sta facendo, credo che sia indubbio che gli avversari sono molto forti".

Resta il fatto però che la leadership recuperata da Marc a Misano è durata lo spazio di appena una settimana, perché i risultati maturati in Austria hanno permesso a Jorge Martin di rimettersi davanti con 12 lunghezze di vantaggio. Il pilota di Cervera, infatti, aveva già masticato amaro dopo la Sprint conclusa alle spalle del connazionale dell'Aprilia.

"Marc era contento del secondo posto, ma non era contento di non essersi potuto giocare la vittoria. Anche perché, senza l'errore di Acosta, la nostra posizione era la terza. Nella gara lunga secondo me avrebbe potuto fare qualcosa in più se la moto fosse stata a posto, perché nel finale girava come i primi, però con i se e con i ma non si va da nessuna parte. C'è stato un problema e adesso cercheremo di capire cosa sia successo, anche perché la prossima gara è in Giappone, che è una pista molto impegnativa per i freni", ha concluso.