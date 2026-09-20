Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

LIVE MotoGP | Gran Premio d'Austria, Gara

MotoGP
MotoGP
Austria
LIVE MotoGP | Gran Premio d'Austria, Gara

Carrera Cup Italia | Misano: rivincita di Van Soelen in gara 2

Carrera Cup Italia
Carrera Cup Italia
MIsano 2
Carrera Cup Italia | Misano: rivincita di Van Soelen in gara 2

GT2 | Ginetta domina a Zandvoort, Prette Campione Masters con la Maserati

GT2 European Series
GT2 European Series
Zandvoort
GT2 | Ginetta domina a Zandvoort, Prette Campione Masters con la Maserati

MotoGP | L'Austria ospita l'ultimo test Pirelli della stagione per i piloti titolari

MotoGP
MotoGP
Test gomme 2027 al Red Bull Ring
MotoGP | L'Austria ospita l'ultimo test Pirelli della stagione per i piloti titolari

MotoGP | "Se vogliono copiare la F1, che tolgano diverse Sprint": i piloti reagiscono alla doppia qualifica

MotoGP
MotoGP
Austria
MotoGP | "Se vogliono copiare la F1, che tolgano diverse Sprint": i piloti reagiscono alla doppia qualifica

GT World | Ferrari in Pole Position per Gara 2 a Zandvoort grazie a Lappalainen

GT World Challenge Europe Sprint
GT World Challenge Europe Sprint
Zandvoort
GT World | Ferrari in Pole Position per Gara 2 a Zandvoort grazie a Lappalainen

F1 | La ricetta di Stella per Piastri: "Dobbiamo aiutarlo a smettere di pensare come guidare le vetture 2026"

Formula 1
Formula 1
GP di Spagna
F1 | La ricetta di Stella per Piastri: "Dobbiamo aiutarlo a smettere di pensare come guidare le vetture 2026"

MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del Gran Premio d'Austria

MotoGP
MotoGP
Austria
MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del Gran Premio d'Austria
Ultime notizie
MotoGP Austria

MotoGP | Red Bull Ring, Warm-Up: Bezzecchi precede Marquez, Acosta cade di nuovo

Il pilota dell'Aprilia comanda con 157 millesimi di margine sul ducatista, mentre lo "Squalo di Mazarron" li segue in terza piazza, ma chiude la sessione distruggendo la sua KTM alla curva 9, finendo ancora ruote all'aria dopo la clamorosa caduta della Sprint. Il leader iridato Martin è a sua volta vicino, quarto con la sua Aprilia.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Modificato:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Il Warm-Up del Gran Premio d'Austria di MotoGP è stato disputato con una temperatura sicuramente diversa da quella che i piloti della classe regina troveranno quando alle 14:00 si spegneranno i semafori per dare il via alla gara lunga.

Sul Red Bull Ring infatti splende il sole, ma quando stamani sono entrati in pista per la sessione domenicale da 10 minuti la colonnina indicava appena 13 gradi, stessa temperatura che si è prodotta anche sull'asfalto. Per questo, se al posteriore avevano tutti come previsto la gomma media, all'anteriore hanno montato tutti la soft, proprio per un discorso di gestione della bassa temperatura. Con ogni probabilità, però, questa sarà sostituita con la media quando sarà il momento di andare in gara.

Il Warm-Up comunque ha di fatto confermato i valori che abbiamo visto nel resto del weekend, perché davanti a tutti si sono issati i "soliti" quattro, anche se questa volta in ordine differente. A svettare è stato Marco Bezzecchi, che confidava molto nella sessione di stamattina per fare un passetto in avanti con la sua Aprilia e provare ad inserirsi nella lotta per la vittoria.

Il riminese ha girato in 1'29"337 e alla fine ha preceduto di 157 millesimi la Ducati di Marc Marquez, in un turno che comunque è stato condizionato abbastanza dal traffico, ma anche dalle bandiere gialle, che hanno portato alla cancellazione di diversi giri. Tra l'altro, è curioso che entrambe sono state causate dalle KTM, con i meccanici della Casa di Mattighofen che quindi avranno tanto lavoro da fare prima della corsa.

La prima è stata provocata da Brad Binder, che è stato vittima di un highside alla curva 4. Il sudafricano si è rialzato zoppicando leggermente, ma non sembrava nulla di troppo grave. Praticamente a tempo scaduto poi è finito di nuovo ruote all'aria anche Pedro Acosta alla curva 9, uno dei punti più veloci della pista. Dopo la caduta che lo ha privato della vittoria nella Sprint, lo "Squalo di Mazarron" ha chiuso terzo stamani in 1'29"546, ma la sua RC16 è uscita abbastanza malconcia dalla scivolata.

In quarta posizione c'è il leader iridato Jorge Martin, che ha fatto buona parte del Warm-Up nel codone dell'Aprilia gemella di Bezzecchi, sulla quale alla fine ha pagato un gap di 347 millesimi. Dopo la pole position e la vittoria della Sprint, il madrileno è chiamato ad una conferma importante oggi.

Continuando a scorrere la classifica, in quinta posizione c'è la migliore delle Honda, che è stata quella di Diogo Moreira, accreditato di un 1'29"795, con cui ha preceduto l'Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez e la Ducati Gresini di Fermin Aldeguer.

La mattinata sembrava aver confermato anche i progressi mostrati ieri da Pecco Bagnaia, che anche stamani si era infilato nella top 10, mettendo a referto l'ottavo tempo con un 1'29"971 che lo rende l'ultimo ad essere sceso sotto all'1'30". Crono che però poi gli è stato successivamente cancellato proprio per una bandiera gialla, facendolo arretrare 15°. 

Gli altri italiani invece sono capitanati da Enea Bastianini che occupa l'10° posizione con la KTM Tech3, davanti alla Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio. Bisogna poi scendere fino al 13° posto per trovare l'altra Ducati della Pertamina Enduro VR46, quella affidata a Franco Morbidelli, mentre la Honda di Luca Marini è in 17° piazza, giusto davanti alla migliore delle Yamaha, che è quella di Fabio Quartararo. Se non si considera Binder, che è praticamente senza tempi, le M1 sono infatti tutte in coda al gruppo.

La classifica del Warm-Up

Tutte le statistiche
 
Cla Pilota # Moto Giri Tempo Distacco km/h Speed Trap
1 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 7

1'29.337

   175.210 320
2 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 7

+0.157

1'29.494

 0.157 174.903 313
3 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 6

+0.209

1'29.546

 0.052 174.801 317
4 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 7

+0.347

1'29.684

 0.138 174.532 317
5 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 7

+0.458

1'29.795

 0.111 174.317 318
6 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 7

+0.526

1'29.863

 0.068 174.185 311
7 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 6

+0.526

1'29.863

 0.000 174.185 309
8 Spain P. Espargaro Tech 3 44 KTM 7

+0.665

1'30.002

 0.139 173.916 315
9 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 7

+0.669

1'30.006

 0.004 173.908 314
10 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 7

+0.737

1'30.074

 0.068 173.777 321
11 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 7

+0.849

1'30.186

 0.112 173.561 317
12 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 7

+0.880

1'30.217

 0.031 173.501 313
13 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 7

+0.939

1'30.276

 0.059 173.388 317
14 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 7

+1.040

1'30.377

 0.101 173.194 318
15 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 7

+1.061

1'30.398

 0.021 173.154 315
16 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 7

+1.065

1'30.402

 0.004 173.146 313
17 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 7

+1.145

1'30.482

 0.080 172.993 305
18 Japan T. Nakagami Honda HRC 30 Honda 7

+1.193

1'30.530

 0.048 172.901 314
19 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 7

+1.567

1'30.904

 0.374 172.190 309
20 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 7

+1.642

1'30.979

 0.075 172.048 306
21 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 7

+2.637

1'31.974

 0.995 170.187 305
22 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 3

 

      
Guarda i risultati completi

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente MotoGP | Martin è in versione "Martinator" in Austria, ora lo deve capitalizzare al massimo

Top Comments
More from
Matteo Nugnes

MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del Gran Premio d'Austria

MotoGP
MotoGP
Austria
MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del Gran Premio d'Austria

MotoGP | Martin è in versione "Martinator" in Austria, ora lo deve capitalizzare al massimo

MotoGP
MotoGP
Austria
MotoGP | Martin è in versione "Martinator" in Austria, ora lo deve capitalizzare al massimo

MotoGP | Bagnaia: "Ho seguito il consiglio di Pedrosa: ho cercato di capire la moto senza pensare al risultato"

MotoGP
MotoGP
Austria
MotoGP | Bagnaia: "Ho seguito il consiglio di Pedrosa: ho cercato di capire la moto senza pensare al risultato"
More from
Marc Marquez

MotoGP | Marc Marquez: "Aggressivo al via? Non volevo che Acosta si mettesse tra me e Martin"

MotoGP
MotoGP
Austria
MotoGP | Marc Marquez: "Aggressivo al via? Non volevo che Acosta si mettesse tra me e Martin"

MotoGP | Martin si prende la pole al Red Bull Ring, beffati per pochi millesimi Marquez e Acosta

MotoGP
MotoGP
Austria
MotoGP | Martin si prende la pole al Red Bull Ring, beffati per pochi millesimi Marquez e Acosta

MotoGP | Marquez: "Acosta non è la nostra guerra, ma non lo escludo dalla lotta per il titolo"

MotoGP
MotoGP
Austria
MotoGP | Marquez: "Acosta non è la nostra guerra, ma non lo escludo dalla lotta per il titolo"
More from
Red Bull KTM Factory Racing

MotoGP | L'Austria ospita l'ultimo test Pirelli della stagione per i piloti titolari

MotoGP
MotoGP
Test gomme 2027 al Red Bull Ring
MotoGP | L'Austria ospita l'ultimo test Pirelli della stagione per i piloti titolari

MotoGP | Acosta: "Ho fatto una grossa cazz**a; l'errore è stato totalmente mio"

MotoGP
MotoGP
Austria
MotoGP | Acosta: "Ho fatto una grossa cazz**a; l'errore è stato totalmente mio"

MotoGP | Acosta butta via la Sprint al Red Bull Ring, ne approfitta Martin con una super rimonta

MotoGP
MotoGP
Austria
MotoGP | Acosta butta via la Sprint al Red Bull Ring, ne approfitta Martin con una super rimonta

Ultime notizie

LIVE MotoGP | Gran Premio d'Austria, Gara

MotoGP
MtGP MotoGP
Austria
LIVE MotoGP | Gran Premio d'Austria, Gara

Carrera Cup Italia | Misano: rivincita di Van Soelen in gara 2

Carrera Cup Italia
PCCI Carrera Cup Italia
MIsano 2
Carrera Cup Italia | Misano: rivincita di Van Soelen in gara 2

GT2 | Ginetta domina a Zandvoort, Prette Campione Masters con la Maserati

GT2 European Series
GT2 GT2 European Series
Zandvoort
GT2 | Ginetta domina a Zandvoort, Prette Campione Masters con la Maserati

MotoGP | L'Austria ospita l'ultimo test Pirelli della stagione per i piloti titolari

MotoGP
MtGP MotoGP
Test gomme 2027 al Red Bull Ring
MotoGP | L'Austria ospita l'ultimo test Pirelli della stagione per i piloti titolari