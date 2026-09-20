MotoGP | Red Bull Ring, Warm-Up: Bezzecchi precede Marquez, Acosta cade di nuovo

Il Warm-Up del Gran Premio d'Austria di MotoGP è stato disputato con una temperatura sicuramente diversa da quella che i piloti della classe regina troveranno quando alle 14:00 si spegneranno i semafori per dare il via alla gara lunga.

Sul Red Bull Ring infatti splende il sole, ma quando stamani sono entrati in pista per la sessione domenicale da 10 minuti la colonnina indicava appena 13 gradi, stessa temperatura che si è prodotta anche sull'asfalto. Per questo, se al posteriore avevano tutti come previsto la gomma media, all'anteriore hanno montato tutti la soft, proprio per un discorso di gestione della bassa temperatura. Con ogni probabilità, però, questa sarà sostituita con la media quando sarà il momento di andare in gara.

Il Warm-Up comunque ha di fatto confermato i valori che abbiamo visto nel resto del weekend, perché davanti a tutti si sono issati i "soliti" quattro, anche se questa volta in ordine differente. A svettare è stato Marco Bezzecchi, che confidava molto nella sessione di stamattina per fare un passetto in avanti con la sua Aprilia e provare ad inserirsi nella lotta per la vittoria.

Il riminese ha girato in 1'29"337 e alla fine ha preceduto di 157 millesimi la Ducati di Marc Marquez, in un turno che comunque è stato condizionato abbastanza dal traffico, ma anche dalle bandiere gialle, che hanno portato alla cancellazione di diversi giri. Tra l'altro, è curioso che entrambe sono state causate dalle KTM, con i meccanici della Casa di Mattighofen che quindi avranno tanto lavoro da fare prima della corsa.

La prima è stata provocata da Brad Binder, che è stato vittima di un highside alla curva 4. Il sudafricano si è rialzato zoppicando leggermente, ma non sembrava nulla di troppo grave. Praticamente a tempo scaduto poi è finito di nuovo ruote all'aria anche Pedro Acosta alla curva 9, uno dei punti più veloci della pista. Dopo la caduta che lo ha privato della vittoria nella Sprint, lo "Squalo di Mazarron" ha chiuso terzo stamani in 1'29"546, ma la sua RC16 è uscita abbastanza malconcia dalla scivolata.

In quarta posizione c'è il leader iridato Jorge Martin, che ha fatto buona parte del Warm-Up nel codone dell'Aprilia gemella di Bezzecchi, sulla quale alla fine ha pagato un gap di 347 millesimi. Dopo la pole position e la vittoria della Sprint, il madrileno è chiamato ad una conferma importante oggi.

Continuando a scorrere la classifica, in quinta posizione c'è la migliore delle Honda, che è stata quella di Diogo Moreira, accreditato di un 1'29"795, con cui ha preceduto l'Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez e la Ducati Gresini di Fermin Aldeguer.

La mattinata sembrava aver confermato anche i progressi mostrati ieri da Pecco Bagnaia, che anche stamani si era infilato nella top 10, mettendo a referto l'ottavo tempo con un 1'29"971 che lo rende l'ultimo ad essere sceso sotto all'1'30". Crono che però poi gli è stato successivamente cancellato proprio per una bandiera gialla, facendolo arretrare 15°.

Gli altri italiani invece sono capitanati da Enea Bastianini che occupa l'10° posizione con la KTM Tech3, davanti alla Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio. Bisogna poi scendere fino al 13° posto per trovare l'altra Ducati della Pertamina Enduro VR46, quella affidata a Franco Morbidelli, mentre la Honda di Luca Marini è in 17° piazza, giusto davanti alla migliore delle Yamaha, che è quella di Fabio Quartararo. Se non si considera Binder, che è praticamente senza tempi, le M1 sono infatti tutte in coda al gruppo.