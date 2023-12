MotoGP | Non solo piloti: ecco la “line-up” dei capi tecnici nel 2024

La stagione 2024 della MotoGP si preannuncia interessante e avvincente, grazie alle novità di mercato che hanno spostato un po’ gli equilibri della griglia di partenza nel corso del campionato da poco concluso. Il movimento principale riguarda sicuramente l’addio di Marc Marquez alla Honda e il conseguente approdo nel team Gresini. Questo ha suscitato una reazione a catena che ha inevitabilmente portato a diversi grandi cambiamenti.

Ma nel valzer delle squadre non ci sono solo i piloti: all’interno della squadra il capo tecnico svolge un ruolo fondamentale e spesso si instaura un rapporto tra le due parti che diventa un binomio vincente. Con i cambi di casacca, molti dovranno ricominciare da zero. Ancora una volta, il cambiamento più importante riguarda Marquez, che lascerà in Honda il suo staff tecnico capitanato da Santi Hernandez. Questo sarà ereditato da Joan Mir, mentre Marc troverà in Gresini Frankie Carchedi, ex capo tecnico di Fabio Di Giannantonio (e anche dello stesso Mir all’epoca di Suzuki).

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Marquez, Gresini Racing

Luca Marini, che prende il posto di Marc in HRC, lavorerà a stretto contatto con Giacomo Guidotti, lasciando David Munoz a Fabio Di Giannantonio, che lo sostituisce nel team VR46. Tanti cambiamenti anche per Franco Morbidelli, che eredita lo staff di Johann Zarco guidato da Massimo Branchini, mentre il francese il LCR si confronterà direttamente con David Garcia. Alex Rins approda in Yamaha e sarà con Patrick Primmer, mentre Paul Trevathan sarà seduto a fianco di Pedro Acosta, rookie in MotoGP con la KTM del team GASGAS.

Ecco di seguito una tabella riepilogativa delle conferme e delle novità per quanto riguarda i capi tecnici dei piloti MotoGP per il 2024 (le nuove coppie pilota-capotecnico sono segnate in grassetto).