Nuove deroghe per i minorenni per accedere a Moto2 e Moto3

La Grand Prix Commission ha svolto telematicamente il suo ultimo incontro del 2023 e le novità emerse sono interessanti soprattutto per quanto riguarda le classi Moto3 e Moto2, per le quali sono state decise delle deroghe ai limiti d'età introdotti per cercare di arginare gli incidenti e le situazioni di pericolo.

Per garantire un percorso più sicuro ai giovani che si approcciano alle due ruote, alla fine di un 2021 funestato da troppe perdite nelle categorie addestrative, era stato deciso che dal 2023 per accedere al Mondiale bisognava aver raggiunto la maggior età, quindi i 18 anni. Con delle deroghe però concesse ai vincitori del Mondiale Junior GP o della Red Bull Rookies Cup.

Con l'entrata in vigore di questa norma, però, ci si è resi conto che poteva rappresentare un ostacolo importante per quei piloti che avevano già iniziato la loro carriera prima che venissero modificati i parametri richiesti, rallentando il loro ingresso sul palcoscenico iridato.

Ora è stato quindi deciso di estendere la deroga di accesso alla Moto3 ai primi tre classificati sia nel Junior GP che nella Rookies Cup, anche se non raggiungono il requisito dei 18 anni. Inoltre, è stato previsto che, una volta acquisita la certezza aritmetica di una delle prime tre posizioni nei rispettivi campionato, potranno già iniziare a gareggiare nel Mondiale. Tuttavia, resta inteso che debbano aver compiuto almeno 17 anni.

Allo stesso modo, è stata concessa una deroga anche per la classe Moto2, che permetterà al campione europeo di partecipare al Mondiale anche se non ha ancora compiuto i 18 anni. Anche in questo caso però deve avere almeno 17 anni per ottenere questo lasciapassare. Inoltre, è stata confermata anche la possibilità di continuare a correre in Moto2 e Moto3 per quei piloti che non sono ancora maggiorenni, ma hanno disputato l'intera stagione precedente usufruendo proprio delle deroghe.

Photo by: Yamaha Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

La transizione dei carburanti

Nel comunicato di stamani si parla anche della transizione verso i carburanti non fossili. Già da qualche tempo si sapeva che a partire dal 2024 in tutte le classe si dovranno utilizzare benzine che siano al 40% di origine non fossile, per poi portare questo valore al 100% nel 2027.

Le specifiche dettagliate del carburante e i parametri di prova per il 2024 ora sono stati concordati da FIM, IRTA, Dorna, laboratori ufficiali e MSMA, con il contributo dei fornitori di carburante. Le specifiche dettagliate e i parametri di prova saranno quindi inclusi nei regolamenti.