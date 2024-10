MotoGP | Bezzecchi: “Iannone a Sepang? Per me ha ancora molto da dare"

Si avvicina la fine di un’epoca per Marco Bezzecchi: alla fine di quest’anno lascerà il team Pertamina Enduro VR46 per passare in Aprilia, dove diventerà un pilota ufficiale e compirà una crescita nel suo percorso in MotoGP. Prima di andare via, però, ha ancora diversi obiettivi da raggiungere con la squadra di Valentino Rossi per concludere al meglio il suo percorso.

Buriram potrebbe essere il circuito ideale per conquistare il podio che tanto vuole ottenere prima della fine del 2024. La pista è infatti congeniale alle sue caratteristiche e lo racconta nel giovedì del Gran Premio di Thailandia: “L’obiettivo è sempre lo stesso, andare veloce e fare dei podi. Ma penso sia lo stesso per tutti. È una pista che mi è sempre piaciuta, sono andato bene sia l’anno scorso che quello prima. Ha delle belle staccate e io le amo, quindi dove c’è da staccare, mi piace. Spero di riuscire a partire subito con delle buone sensazioni”.

“Mi piacerebbe tornare sul podio, questo è un obiettivo che avevo già da tempo. Ci siamo arrivati vicini più di una volta, ma ci è sempre mancato qualcosa. Quindi dobbiamo riuscire a trovare quel qualcosa per poterlo portare a casa. Su questa cosa mi sto concentrando di più. Che sia uno o più di uno, vorrei far bene questi tre weekend e finire nel migliore dei modi”, spiega il portacolori Pertamina Enduro VR46, determinato a concludere bene il suo percorso.

Le difficoltà però non sono mancate, nonostante questo la voglia non manca: “Quest’anno è stato difficile, non solo in termini di risultato. Però alla fine, questo e il fatto che vada via non cambierà il mio rapporto con la squadra, abbiamo costruito una relazione quasi indistruttibile. Sarà un cambio importante, ma è come diventare un po’ più grandi, prima o poi sarebbe dovuto arrivare. La voglia di andare via contenti e soddisfatti c’è, questo è il mio obiettivo”.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

La condizione fisica rappresenta un fattore importante, in una MotoGP così competitiva, ma Bez rassicura sul suo stato di salute dopo le brutte cadute di Phillip Island: “Fisicamente sto abbastanza bene, anche se ho un po’ male alla spalla sinistra perché mi sono danneggiato un po’ un legamento nella caduta, dovrò capire quando guido la moto, ma gli acciacchi che avevo stanno andando via. Ci sono solo un po’ di lividi in giro, ma stanno andando via, mi preoccupa solo un po’ la spalla, ma ho sofferto di più altre volte”.

Buriram sarà l’ultima gara in cui condividerà il box con Fabio Di Giannantonio prima che il romano torni in Italia per operarsi alla spalla. Al suo posto, a Sepang ci sarà con tutta probabilità Andrea Iannone. La presenza del pilota di Vasto lascia contento Bezzecchi, che non nasconde di essere stato un suo fan in passato: “Mi dispiace per Fabio, ovviamente, perché vedo che sta anche abbastanza bene fisicamente e mi dispiace che debba fermarsi prima del tempo. Su Iannone non so niente, ma lo trovo un ragazzo molto simpatico, molto figo. Non ho mai avuto la possibilità di correrci insieme, quindi sarebbe bello”.

“Alla fine è uno degli italiani che ho tifato durante la mia ascesa alla MotoGP. È stato sempre uno degli italiani di riferimento. Se dovesse venire, sarebbe figo averlo nel box, spero di poter imparare qualcosa da lui, perché penso che possa offrire ancora tanto a questo sport. L’ha dimostrato anche in Superbike quest’anno, è tornato facendo delle gare fantastiche, un podio subito, una vittoria… Tra l’altro l’abbiamo seguita in diretta in Indonesia, quindi è stato molto bello. Vedremo”, conclude Bez.