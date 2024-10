MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del Gran Premio della Thailandia

Il rush finale della MotoGP non conosce pause. Chiuso il weekend di Phillip Island, è già il momento di volgere lo sguardo al Chang International Circuit di Buriram, che questo fine settimana ospiterà il Gran Premio della Thailandia, terzultimo appuntamento della stagione 2024.

Se in Giappone Pecco Bagnaia era riuscito a ridurre in maniera sensibile il gap nei confronti di Jorge Martin, il pilota del Prima Pramac Racing ha risposto alla grande in Australia, raddoppiandolo. Ora sono 20 le lunghezze che separano i due piloti della Ducati, con un "Martinator" che sabato ha pareggiato i conti per quanto riguarda i successi nelle Sprint, arrivando a quota sei, e domenica si è inchinato solamente ad un Marc Marquez a dir poco sontuoso.

Il tutto mentre il campione del mondo in carica invece ha faticato parecchio, come da previsione. Il tracciato australiano premia più la percorrenza che le staccate, quindi il piemontese sapeva che avrebbe potuto soffrire. Un terzo ed un quarto posto hanno complicato le sue aspirazioni di tris iridato, ma ora all'orizzonte c'è una pista come quella thailandese che dovrebbe essere più nelle sue corde. E c'è da scommettere poi che Pecco non si arrenderà tanto facilmente, perché 20 punti sono tanti, ma in palio ce ne sono ancora ben 111.

Entrambi probabilmente dovranno ancora una volta fare i conti con Marquez, sicuramente caricato dalla sua terza vittoria stagionale, che gli ha permesso di fare un passo avanti importante anche nella lotta per il terzo posto nel Mondiale con Enea Bastianini, sul quale ora è arrivato ad accumulare 14 punti di margine.

Già così, dunque, ci si può attendere grande battaglia questo fine settimana e non si può escludere che ci possano essere anche protagonisti inattesi, anche perché in Thailandia è già capitato di avere a che fare anche con la pioggia, che può sempre finire per spostare gli equilibri.

Di seguito, trovate il programma completo del weekend, oltre alla programmazione televisiva e quella dei LIVE di Motorsport.com.

Marc Marquez, Gresini Racing Foto di: Dorna

MotoGP 2024: gli orari del Gran Premio della Thailandia (ora italiana)



La seconda tripletta della MotoGP prosegue sul Chang International Circuit, dove potrebbe essere assegnato il titolo della Moto2. Il format è quello tradizionale introdotto lo scorso anno dei weekend con la Sprint, ma il fuso orario della Thailandia aiuta rispetto a quello dell'Australia: la Sprint partirà quando in Italia saranno le 10 di sabato mattina, la gara lunga invece alle 9 di domenica mattina.

Venerdì 25 ottobre



FP1 Moto3: 4:00-4:35

FP1 Moto2: 4:50-5:30

FP1 MotoGP: 5:45-6:30

FP2 Moto3: 8:15-8:50

FP2 Moto2: 9:05-9:45

FP2 MotoGP: 10:00-11:00

Sabato 26 ottobre



FP3 Moto3: 3:40-4:10

FP3 Moto2: 4:25-4:55

P MotoGP: 5:10-5:40

Qualifiche MotoGP: 5:50-6:30

Qualifiche Moto3: 7:50-8:30

Qualifiche Moto2: 8:45-9:25

Sprint MotoGP: 10:00

Domenica 27 ottobre



Warm-Up MotoGP: 4:40-4:50

Gara Moto3: 6:00

Gara Moto2: 7:15

Gara MotoGP: 9:00

MotoGP 2024: come posso vedere il Gran Premio della Thailandia



Sky Sport MotoGP HD (canale 208 di Sky) e Now: diretta integrale di tutte le sessioni del weekend e delle gare di MotoGP, Moto2 e Moto3.

TV8 HD (canale 8 del digitale terrestre): diretta delle qualifiche delle tre classi e della Sprint della MotoGP al sabato. Differita delle gare delle tre classi nella giornata di domenica (Moto3 ore 11:00; Moto2 ore 12:20; MotoGP ore 14:00)

Jorge Martin, Pramac Racing, Partenza Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

MotoGP 2024: scopriamo il Chang International Circuit

Il Chang International Circuit di Buriram ha ospitato solo quattro edizioni del GP di Thailandia dal suo arrivo in calendario nel 2018. Prima di allora, il circuito aveva aperto i battenti nel 2014. Le prime due si sono chiuse con la vittoria di Marc Marquez nel 2018 e nel 2019, il ritorno dopo il COVID-19 nel 2022 ha visto la vittoria di Miguel Oliveira e l'anno scorso, nel 2023, quella di Jorge Martin.

Le gare del GP di Thailandia della MotoGP saranno una Sprint di 13 giri il sabato ed una gara principale di 26 giri la domenica.