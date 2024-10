MotoGP | Acosta ha l’ok dei medici: correrà a Buriram

Pedro Acosta è stato sbalzato dalla sua GasGas nel sabato del Gran Premio d’Australia lussandosi la spalla. Il dolore forte ha portato il pilota, il team e i medici a decidere di non prendere parte alla gara di domenica a Phillip Island, prendendo qualche giorno di riposo per provare a essere in forma a Buriram, in programma questo fine settimana.

Questo giovedì, alla vigilia del Gran Premio di Thailandia, il pilota di Murcia ha assicurato che avrebbe corso e questa notizia è stata confermata dopo la visita medica a cui si è sottoposto con il direttore medico della MotoGP, il Dottor Angel Charte, che gli ha dato il “fit” e lo valuterà dopo la fine delle FP1 di venerdì.

“Sì, correrò, mi manca solo il fit dei medici (subito dopo ha ricevuto l’ok, ndr), ma potrò correre. La spalla è migliorata molto da domenica a oggi, vediamo se continua a migliorare. Abbiamo lavorato con il fisioterapista, abbiamo la fortuna che KTM ne porta sempre uno ai gran premi. Abbiamo lavorato tutti i giorni mattina e sera, ho migliorayo abbastanza e vediamo come mi sento domani”, ha spiegato Acosta.

La violenza della caduta a Phillip Island e, soprattutto, l'immagine di Pedro con la spalla tirata su e il morale a terra, lasciavano presagire un recupero più complicato: “Non ero preoccupato, un po' domenica, c'era molto gioco tra la clavicola e la spalla, non avevo mai avuto una lussazione del genere, non avevo mai avuto una spalla fuori e non mi sembrava molto normale. Mi sono rotto molte ossa e mi sono fatto molto male, ma mai quanto questa spalla, nemmeno quando mi sono rotto il femore”.

Il problema è che per guidare la moto è necessario un minimo di forza della spalla, ma Pedro ha fatto alcuni test: “Sulla moto non ci sono problemi, ieri sera sono salito sulla moto e tutto andava bene, si può fare una piccola simulazione da fermo”.

Acosta è stato portato in ospedale a Melbourne per escludere eventuali lesioni nascoste e il pilota GasGas ha rivelato di avere più danno di quanto pensasse: “C'è stato, diciamo, uno strappo parziale dei legamenti, ma non c'è niente di più grave. Di solito sopporto abbastanza bene queste cose, vediamo fino a che punto possiamo stringere i denti”, ha spiegato, in attesa di un controllo con il dottor Angel Charte.

Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3 Foto di: Rob Gray / Polarity Photo

Acosta però era fiducioso che gli sarebbe stato dato il via libera e che avrebbe preso parte al Gran Premio: “Finora, ogni volta che mi sono fatto male, è stato così grave che non ho potuto gareggiare. Vedremo come starò nel fine settimana, siamo migliorati molto in pochi giorni, se è per il dolore non sarà un impedimento, un'altra cosa è che in Australia non alzavo il braccio più di qui (lasciando il braccio quasi caduto a lato del corpo), e ora lo alzo tutto”, ha detto mentre alzava il braccio.

Non è stato facile per i medici e la squadra convincere Acosta a non correre in Australia: “Credo che prendere la decisione comune di fermarsi e tornare in Thailandia sia stata la cosa migliore da fare, perché se per caso mi facessi ancora male, salterei questa gara, la prossima e forse non riuscirei ad andare a Valencia. Per il prossimo anno era importante sapere come fermarsi e ripartire in questo fine settimana per acquisire esperienza su questo circuito”.

Le caratteristiche della pista, dice, possono aiutarlo a sopportare meglio il dolore: “Starò a lungo sul lato destro, più che sul sinistro, e avrò il braccio abbastanza dritto, di solito ho la mano aperta senza usare la forza. La frenata è più a sinistra e mi costerà meno”, ha cercato di incoraggiarsi.

Acosta non vuole entrare nel merito se Buriram sia o meno un buon circuito per la KTM, come altri che lo erano, come Jerez, hanno finito per non esserlo: “Partiremo da zero e vedremo cosa succederà. Dobbiamo decidere quale carenatura utilizzare e tutte le decisioni da qui alla fine della stagione saranno prese qui, in modo da avere due gare tranquille”, riferendosi alla Malesia e a Valencia, dove si concluderà la stagione.

Questo è un altro anno in cui la KTM non ha vinto una gara in MotoGP, l'ultima su questo circuito due anni fa e sotto la pioggia: “Che dire, sono qui quest'anno. Mi piacerebbe vincere delle gare, naturalmente, ma non credo che ci vorrà molto. In Indonesia abbiamo fatto una buona gara, in Giappone abbiamo avuto un buon fine settimana nonostante le cadute, in Australia Brad Binder ha avuto un buon fine settimana, penso che a poco a poco siamo più vicini di quanto sembri. Dobbiamo mettere tutto insieme”.