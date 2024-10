MotoGP | Bastianini: "Richieste Ducati per aiutare Pecco? No, no, niente"

Jorge Martin e Pecco Bagnaia si stanno contendendo il titolo della MotoGP a tre gare dal termine, ma ci sono altri due piloti che potrebbero fare da "arbitri" in questa contesa: Marc Marquez ed Enea Bastianini, che a loro volta si giocano il terzo posto finale nella classifica iridata. Anche se il suo compagno di box potrebbe aver bisogno di un aiuto per provare a colmare i 20 punti di gap che lo separano da "Martinator", il riminese ha assicurato che dalla squadra ufficiale Ducati non sono arrivate indicazioni in questo senso: "No, no... Niente", ha tagliato corto al suo arrivo a Buriram, dove questo fine settimana si disputerà il Gran Premio della Thailandia.

"Bestia" però è reduce da una domenica al di sotto delle aspettative a Phillip Island. Dopo una buona Sprint, nella quale è riuscito a salire sul podio dopo aver preso il via dalla decima casella dello schieramento, nella gara lunga non ha ritrovato lo stesso feeling con la sua Desmosedici GP ed ha chiuso quinto, lontano dai migliori. In questo senso, però, non ha ancora una risposta sui motivi di queste difficoltà.

"Nella gara di Phillip Island qualcosa non ha funzionato come il giorno prima e non abbiamo capito perché, per il resto siamo in forma. Dobbiamo ancora parlare di questo, perché bisogna anche un po' resettare: avendo tre gare in fila, dobbiamo cercare di essere anche un po' spensierati. Comunque adesso parleremo e cercheremo di capire cosa non ha funzionato, perché alla mattina eravamo a posto e poi non abbiamo toccato nulla. Nella Sprint poi era praticamente la stessa moto, quindi è stata una cosa un po' particolare" ha spiegato Enea, che arriva al Chang International Circuit con 14 punti di distacco da Marquez.

Enea Bastianini, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Ora c'è un terzo posto da provare a portare a casa in questo finale di stagione, che sarebbe comunque un buon modo per finire la sua avventura in Ducati: "Sarebbe stato più importante provare a vincere, ma ormai non è più fattibile, perché chiaramente dovrebbe succedere il finimondo affinché possa accadere, anche se è un peccato. Però c'è questa terza posizione da tenere in considerazione e sicuramente sarebbe un bel risultato da portare a casa, anche se terzo nel Mondiale l'avevo già fatto... Mi darebbe comunque gusto, ma mi sarebbe piaciuto di più giocarmi il titolo, ma anche quest'anno mi è mancato qualcosa".

Quando poi gli è stato domandato cosa sarebbe servito in più per inserirsi anche lui nella lotta con Martin e Bagnaia, ha proseguito: "Sicuramente ho fatto qualche errorino di troppo, ma anche il fatto che all'inizio della stagione non eravamo troppo saldi, non sapevamo ancora bene quello che stavamo facendo. A stagione in corso è diventato tutto un po' più semplice. Come si suol dire, siamo arrivati un po' tardi, anche se sarebbe stato in ogni caso difficile, perché Martin in questo momento è veramente in forma e va forte dappertutto. Anche al top della forma, per me sarebbe stato veramente molto difficile".

Enea poi ha detto la sua anche sulla corsa al titolo, cambiando le sue prospettive rispetto ad un paio di gare fa. Allora aveva indicato Bagnaia come favorito, ora invece l'ago della bilancia pende dalla parte di Martin secondo lui: "Dopo Phillip Island, diciamo che Martin ha dimostrato di essere molto in forma. La cosa impressionante è che se non fa primo, fa secondo, e non è una cosa da poco. Pecco se vuole vincere deve ritrovare un attimo la strada ed essere più incisivo. Soprattutto al venerdì sia io che lui stiamo soffrendo un po' di più rispetto a Marc e Jorge. Penso che questa possa essere una gara decisiva sia per lui che per me".