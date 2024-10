MotoGP | Vermeulen: “Martin e Bagnaia stanno cambiando il modo di essere campioni”

La MotoGP sta affrontando le ultime gare di questa stagione con una grande tensione agonistica. La lotta per il titolo tra Pecco Bagnaia è Jorge Martin è più serrata che mai e non mancano gli outsider, che tolgono punti o favoriscono uno o l’altro pilota, ma rendono questa battaglia ancora più intensa. Quando mancano ormai tre weekend al termine del 2024, il pilota Pramac si presenta con un vantaggio di 20 punti sul campione del mondo in carica, che in questa fase del campionato possono essere tanti e pochi allo stesso tempo.

In Australia, lo spagnolo ha trionfato nella gara Sprint, scacciando i demoni dell’anno scorso (quando la scelta sbagliata di gomme l’ha condannato alla quinta posizione mentre dominava). Bagnaia ha invece lasciato Phillip Island a secco di vittorie, rendendo difficile qualsiasi pronostico, anche per uno che la pista la conosce bene. Motorsport.com ha infatti incontrato Chris Vermeulen in occasione del Gran Premio d’Australia e l’ex pilota MotoGP e Superbike ha raccontato la sua visione del campionato, sbilanciandosi su chi vorrebbe fosse campione del mondo.

Vincitore del Mondiale Supersport nel 2003, ha corso in Superbike nel 2004 e nel 2005, per poi passare in MotoGP, dove, grazie alla sua estrema capacità di essere veloce sul bagnato, ha portato al trionfo la Suzuki in Francia nel 2007.

Chris Vermeulen Foto di: Mirco Lazzari

La MotoGP sta lavorando molto per coinvolgere gli appassionati e ha preso spunto dalla Superbike, ma anche dalla Formula 1. Ti piacciono le novità che sono state introdotte, prima fra tutte la Sprint?

“Inizialmente, quando è stata ufficializzata la presenza delle Sprint in tutte le gare ho pensato ‘no, non mi piace. Non è giusto. È un gran premio e ci si deve concentrare su una singola gara’. Ma, guardandole da spettatore, sono molto belle! Le Sprint sono bellissime, la pressione su questi ragazzi è incredibile. Le gare sono brevi, quindi bisogna essere aggressivi. Penso che sia buono per il campionato e che porti più coinvolgimento per gli appassionati. Ma la gara della domenica è riuscita a rimanere l’evento principale. Non so quanto piaccia ai team, perché hanno meno tempo per andare in pista, per lavorare sui setup, sugli sviluppi. I piloti hanno tanta pressione, devono essere veloci da subito e non so in quanti ora siano contenti di questo format, ma da fuori è interessante”.

Inoltre, le Sprint si sono rivelate quasi decisive in ottica campionato, l’abbiamo visto l’anno scorso con Jorge Martin, ma anche quest’anno stanno rendendo il campionato più serrato.

“Esattamente! Quest’anno Pecco ha imparato a essere più forte e costante anche nelle Sprint, perché sa che non può cedere troppi punti a Jorge. Lui sta diventando più forte, più costante ed è maturato molto. Ha acquisito molta esperienza, ma da qui penso che si veda come stia cambiando il modo di diventare campioni del mondo rispetto al passato”.

Questo cambiamento si percepisce in maniera evidente e lo abbiamo visto sia in Pecco che in Jorge. Come vedi il campionato? Chi pensi vincerà il Mondiale?

“Prima del Gran Premio d’Australia pensavo che Bagnaia fosse l’uomo da battere, lo vediamo anche la domenica mattina, in cui riesce sempre a trovare qualcosa in più. Ma Martin è velocissimo, forse è il più veloce attualmente. Anche in termini di giro secco, quindi credo che abbia un leggero vantaggio al momento. Chi vincerà? Io credo che lo scopriremo solo a Valencia. Spero vinca di nuovo Pecco, ma la lotta è davvero serrata”.

Francesco Bagnaia, Ducati Team, Jorge Martin, Pramac Racing Foto di: Dorna

Martin a Phillip Island l’anno scorso ha commesso un errore fatale, ma quest’anno sembra aver imparato davvero dai propri sbagli.

“Martin ha imparato molto, il team ha imparato molto. Hanno commesso un errore terribile a Misano 1 con la strategia di gomme da bagnato. Sarà più serrata rispetto all’anno scorso, ma ogni errore sarà cruciale e può ancora succedere qualsiasi cosa”.

Anche perché non sono solo loro a giocarsi le vittorie. Ci sono altri piloti competitivi che vogliono vincere. Pensiamo a Enea Bastianini, Marc Marquez…

“Anche se Marc ed Enea non sono più in lotta per il mondiale, vogliono essere tutti e due terzi in campionato. Vogliono vincere perché possono farlo, Marc vuole vincere con Gresini prima di passare al team ufficiale, Enea vuole il successo prima di lasciare la Ducati perché poi andrà in KTM. Diciamo la verità, ora ha una moto migliore rispetto a quella che guiderà il prossimo anno, anche se spero che KTM possa essere più competitiva nel 2025. Ma, ad oggi, le possibilità di vincere ora sono più alte. È molto dura”.

Poi ci sono i giovanissimi: Pedro Acosta, Marco Bezzecchi…

“Sì, anche se non ha corso in Australia, sta comunque disputando una grandissima stagione come debuttante. Bez? Mi piace tantissimo! Mi piace la sua mentalità, io sono un suo fan. Ma anche Fabio Di Giannantonio. Quando è veloce, lo è davvero. Non è facile per niente, vediamo chi la spunta!”.

Jorge Lorenzo recentemente ha detto che, per la prima volta dal suo ritiro (nel 2019, ndr), ad Aragon ha sentito un po’ di nostalgia della sua carriera da pilota. Vedere i piloti correre, la sensazione di guidare una MotoGP, vincere e sentirsi acclamato dalla folla. Hai mai provato questa sensazione di nostalgia?

“Devo dire che ora questa sensazione è andata via, ma sono passati diversi anni. I primi cinque o sei anni dopo che ho smesso, ogni volta che venivo in pista a vedere le gare avevo sempre quella sensazione che mi faceva pensare ‘ho fatto la cosa giusta a fermarmi? Dovrei provare a correre di nuovo?’. È una sensazione così speciale, quando guidi una moto ai massimi livelli è qualcosa che non puoi spiegare. Ora ho quasi 43 anni, sono fermo da tanti anni e ho una giovane famiglia che sta crescendo. I miei obiettivi sono cambiati. Ovviamente vorrei correre, ma so che ora sarei lento”.

Sicuro? Forse sul bagnato non lo saresti…

“Forse! Forse (ride, ndr). Ma so esattamente cosa sente e cosa vuole dire Jorge. Quando ti fermi, ma vai in pista e vedi che magari ci sono le condizioni perfette per correre, senti un po’ di sana invidia verso questi ragazzi. Ora però sono in pace”.