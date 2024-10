MotoGP | Ducati: a Buriram proverà a vincere il Mondiale Squadre

Il diciottesimo appuntamento del Campionato Mondiale MotoGP 2024 si correrà questa domenica sul Chang International Circuit di Buriram, tracciato tailandese introdotto in calendario nel 2018 e che ha finora ospitato il GP della Tailandia in quattro occasioni.

Nel 2022 il Campione del Mondo in carica Francesco Bagnaia era riuscito a salire sul terzo gradino del podio in una gara resa complicatissima dalla pioggia, mentre nel 2023, il pilota torinese aveva ottenuto il secondo posto dopo una prova accesissima e ricca di duelli. Reduce da un terzo posto anche nell’ultima gara disputata la settimana scorsa in Australia, Bagnaia arriva a Buriram fiducioso con l’obiettivo di recuperare qualche punto in classifica generale su Jorge Martín (Pramac Racing) che occupa la prima posizione con un vantaggio di 20 punti.

Anche per Enea Bastianini, terzo nella gara Sprint di Phillip Island e quinto la domenica, punta a tornare in lotta per le prime posizioni in Tailandia e provare a riprendersi il terzo posto nel mondiale occupato attualmente da Marc Márquez (Gresini Racing MotoGP), con un vantaggio di 14 punti sul riminese.

Il Ducati Lenovo Team, che attualmente occupa la prima posizione nella classifica riservata alle squadre, avrà possibilità di vincere il titolo mondiale a Buriram.

Francesco Bagnaia, secondo nel Mondiale Piloti, ha dichiarato: "Purtroppo, la settimana scorsa a Phillip Island ci è mancato qualcosa per poter lottare per la vittoria, ma sapevamo che su quella pista non sarebbe stato facile. Il Chang International Circuit è sulla carta un tracciato dove possiamo sfruttare bene il nostro potenziale, ma sarà anche importante riuscire a lavorare bene ed essere veloci fin da subito, soprattutto visto anche il meteo imprevedibile che potrebbe ridurre il tempo disponibile per la messa a punto. Faremo del nostro meglio e cercheremo di ottenere il massimo come sempre”.

Queste invece le parole di Enea Bastianini, che proverà a lottare con Marc Marquez per il terzo posto nel campionato: "“Sono contento di tornare a correre in Tailandia. Rispetto alla scorsa settimana in Australia, troveremo condizioni della pista molto diverse e la grande incognita del weekend sarà sicuramente il meteo. Come sempre, sarà quindi molto importante riuscire ad essere veloci fin da subito e soprattutto fare bene in qualifica, per evitare di perdere tempo a recuperare posizioni in gara".

"Lo scorso anno qui avevamo avuto qualche difficoltà, ma ancora mi mancava il feeling con la moto ed ero rientrato da poco dall’infortunio. Quest’anno invece riusciamo ad essere abbastanza veloci ovunque, perciò sono convinto che anche qui avremo il potenziale per poter fare bene. Cercheremo di ottenere il massimo come sempre; l’obiettivo è tornare a lottare per le posizioni che contano".