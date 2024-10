MotoGP | Come Martin prova a “giocare” con Bagnaia per conquistare il titolo

Il volto di Pecco Bagnaia nella conferenza stampa della domenica di Phillip Island era la miglior proiezione immaginabile dei dieci secondi che l’hanno separato dal vincitore Marc Marquez e da Jorge Martin, che ha tagliato il traguardo in seconda posizione. L’espressione del campione in carica era di preoccupazione, una reazione logica se teniamo in considerazione il fatto che Marquez abbia creato questo vantaggio dopo essere stato autore di una brutta partenza: la gomma posteriore è andata sopra alla visiera a strappo, che lui stesso ha tolto in griglia di partenza, facendolo derapare. Questo lo ha relegato in 13esima posizione, anche se ha messo in atto una delle sue migliori rimonte che gli ha consentito di trionfare.

Se ci dimentichiamo l’evidente potenziale della Desmosedici, un altro fattore chiave che ha spinto lo spagnolo a rinunciare all'ultimo anno del suo contratto multimilionario con la Honda per firmare con un team satellite Ducati per il 2024 è stata la sofisticazione dei protocolli utilizzati dal marchio di Borgo Panigale per aumentare le prestazioni complessive delle otto moto di cui dispone attualmente. I computer che ricevono le informazioni scaricate dalle moto ogni volta che tornano ai box inviano questi dati a un server, al quale hanno accesso i tecnici autorizzati di ciascun team.

Questa operazione non solo avviene in tempo quasi reale, ma è anche abbinata a sofisticati strumenti di analisi, tra cui l'intelligenza artificiale, con un'altissima capacità di interpretazione. Con queste premesse, è molto più facile comprendere i salti di qualità compiuti da alcuni piloti, sia dal venerdì al sabato che dal sabato alla domenica, quando la Sprint diventa il miglior generatore di tutte queste informazioni.

“Sappiamo tutti che Pecco sarà in lotta per la vittoria la domenica. Non importa se venerdì sembra soffrire un po', perché sabato farà un passo avanti e domenica ne farà un altro”, ripete qualsiasi membro della griglia, quando gli viene chiesto. Tuttavia, nel contesto di un duello ravvicinato come quello attuale, ci sono modi di camuffare le informazioni per cercare di complicare un po' questo miglioramento. L'ultimo evento in Australia ne è un esempio.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

I dieci secondi che hanno separato Márquez da Bagnaia nella gara di domenica possono essere spiegati da diversi eventi che hanno giocato a sfavore dell'ammiraglia Ducati. Innanzitutto, la pista era stata riasfaltata e questo ha messo in discussione il record degli anni precedenti. Se a questo si aggiunge il meteo incerto del fine settimana, si ottiene una gara con più incognite che certezze; una domenica ideale per il genio di Marquez e l'esplosività di Martin, e meno favorevole per un pilota analitico come Bagnaia.

Il temporale di venerdì mattina ha costretto gli organizzatori a cancellare la prima sessione di prove libere, così ci sono state meno informazioni da raccogliere. Le “seconde” prove, già valide per decretare l’accesso diretto in Q2 o il passaggio in Q1, sono state il primo contatto con il nuovo asfalto, che era asciutto ma freddo. La pioggia ha fatto sì che le prove del sabato si svolgessero su una pista ancora umida, e così il gruppo è uscito per una sessione di qualifiche che sembrava portare il nome di Márquez, probabilmente il pilota che si adatta meglio e più velocemente ai cambiamenti. Pochi si aspettavano che sarebbe stato Martín, con un ultimo giro stratosferico, a conquistare la pole position con quasi sei decimi di secondo di vantaggio sul pilota di Cervera. Un giro così veloce aveva già anticipato la forma del pilota numero 89, che nel pomeriggio ha vinto la Sprint e domenica ha lottato con Márquez fino a quando è giunto alla conclusione che non valeva la pena rischiare di finire a terra per combattere.

“È stato un fine settimana incredibile. Ho ottenuto tutti i punti (32) che avrei potuto sperare di ottenere qui. Avrei potuto lottare per la vittoria o sarei potuto cadere. Non mi concentro tanto sulle vittorie quanto sull'essere competitivi, e penso che dobbiamo continuare su questa linea”, ha dichiarato il pilota Pramac, parlando con Motorsport.com poco dopo essere salito sul podio. Poco prima della gara, qualcuno a lui vicino ha ammesso a chi scrive che la strategia per il tratto finale del campionato è cambiata. “Sui circuiti in cui sappiamo che Jorge ha un certo margine, non mostreremo tutto dal primo momento. Non daremo questa informazione”, ha detto una voce autorevole.

Jorge Martin, Pramac Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Martín è arrivato in Australia con dieci punti di vantaggio su Bagnaia nella classifica generale e si presenta in Thailandia con il doppio del vantaggio (20), con solo 111 punti ancora in palio. Osservando la distribuzione dei punti finora, si può notare che lo spagnolo ha costruito le sue possibilità al sabato. Infatti, se fossimo nell'era pre-sprint, Bagnaia guiderebbe la classifica con un vantaggio di 14 punti sul pilota Pramac (295 punti contro i 281 di Martin).

Partendo dal presupposto che a Buriram, dove l'anno scorso ha realizzato la doppietta, si mostrerà nuovamente superiore al suo rivale, è probabile che Martin cercherà nuovamente di nascondere le sue carte fino all'ultimo momento. “Ci sono modi per giocare una partita di depistaggio per evitare di dare indizi. Ad esempio, cercare le prestazioni di un particolare settore o tracciare una particolare curva, in uno dei giri 'cattivi'. Si cerca sempre di mostrare le proprie armi il più tardi possibile, per evitare che gli altri, che possono vedere i tuoi dati, ne traggano vantaggio”, ha spiegato a Motorsport.com l'ingegnere di pista di uno dei campioni del mondo della griglia, che non ha dubbi sul fatto che Martin abbia fatto girare la testa ai suoi avversari sabato. Questa sensazione è stata avvertita anche dallo stesso Bagnaia dopo la Sprint: “Jorge ha giocato con noi, perché era molto più veloce”.

Tenendo in considerazione tutti questi fattori, Martin arriva in Thailandia come favorito per la conquista della corona, che potrebbe essere decisa in Malesia tra meno di dieci giorni. Sull'altro piatto della bilancia c'è Bagnaia, che non solo è “vittima” della promessa della Ducati di non intervenire nel duello, ma che sembra sempre più consapevole della forza con cui arriverà nel box il suo nuovo compagno di squadra, che potrebbe diventare il giudice di questo Mondiale.