F1 | Wolff: "Presa la strada giusta nonostante il bouncing"

Bouncing, andata... e ritorno. Il saltellamento sui rettilinei che tanto ha dato fastidio alla Mercedes nella passata stagione e che era poi stato attenuato a inizio 2023 si è ripresentato al Gran Premio del Belgio sulle W14, rendendo difficile la gara di Lewis Hamilton e George Russell.

Entrambi i piloti di Brackley hanno sofferto per tutto il corso della gara dell'effetto aerodinamico, che sui rettilinei porta le monoposto di nero vestite a rimbalzare e ad avere quindi effetti collaterali per tutto il giro, per tutta la gara.

Lewis Hamilton, appena terminata la gara, è stato il primo a denunciare il problema. "Mercedes non sa cosa abbia causato il bouncing della W14 qui a Spa e per me è una preoccupazione, ma lavoreremo sui dati questa settimana e cercheremo di capire cosa fare prima del prossimo appuntamento".

"A oggi non ho molte risposte da darvi a tal riguardo. So cosa voglio e sto lavorando per ottenerlo. Sto solo aspettando il giorno in cui riusciremo a ottenerlo".

Poco dopo, anche Toto Wolff - team principal di Mercedes - ha sottolineato il problema del bouncing. Hamilton, rallentato anche dal saltellamento della sua monoposto, non è riuscito ad avvicinarsi alla Ferrari di Charles Leclerc per contendergli l'ultimo gradino del podio. George Russell, invece, è stato autore di una gara complessa, chiusa al sesto posto dopo aver preso il via dall'ottava casella della griglia.

"Il principale fattore che ci ha limitato è stato il bouncing. Le monoposto rimbalzavano letteralmente su ogni rettilineo", ha spiegato Wolff.

George Russell, Mercedes F1 W14 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Anche Blanchimont è stata una curva in cui Hamilton ha patito quel problema, e notoriamente quella è una curva facile e piatta. Quindi abbiamo avuto bouncing in rettilineo, si sono surriscaldate le gomme in frenata e questo è stato un circolo vizioso".

"E' stato il principale fattore limitante di questo fine settimana. E' frustrante andare in vacanza in questo modo. Ma nei prossimi giorni dovremo capire meglio in base ai dati".

Wolff, parlando ancora del bouncing, ha affermato che l'introduzione a Spa di nuove componenti possa essere stato un fattore importante nel ritorno dell'effetto. Ma ha aggiunto anche che la strada tracciata con le ultime componenti arrivate sia quella giusta da perseguire nello sviluppo.

"Dobbiamo analizzare i dati. Abbiamo fatto un lavoro duro per ciò che concerne gli aggiornamenti. Gli ingegneri della galleria del vento e chi ha realizzato le componenti ha fatto un grande lavoro".

"Penso che il fondo possa essere stato il motivo per cui abbiamo avuto bouncing, ma lo vedremo nei dati. E forse c'è qualcosa che dobbiamo trovare, perché continuo a credere che la direzione che stiamo prendendo sia quella giusta".