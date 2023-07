F1 | Alonso: "Vettura migliorata, il team ha lavorato sodo"

Non è stato un weekend semplice per Fernando Alonso, complice il quindicesimo posto nella shootout a causa della bandiera rossa esposta per l’incidente del suo compagno di squadra e il successivo ritiro nella sprint, ma lo spagnolo ha concluso la tre giorni in Belgio con un mezzo sorriso.

Il pilota dell’Aston Martin ha infatti concluso la gara di Spa con un buon quinto posto, mettendosi alle spalle sia la Mercedes di George Russell che la McLaren di Lando Norris, autore di una corsa a fasi alterne. L’asturiano ha così rimontato dalla nona posizione, concludendo il primo giro al sesto posto, per poi recuperare un’ulteriore posizione nel momento in cui ha sopravanzato il connazionale Carlos Sainz, rimasto coinvolto in un contatto nelle primissime fasi di gara.

Al di là del quinto posto finale, l’aspetto su cui Alonso ha voluto rimarcare l’attenzione è la performance della vettura, con un feeling migliore rispetto ad altri appuntamenti dove, invece, la AMR23 non era stata in grado di sorprendere la concorrenza.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Photo by: Michael Potts / Motorsport Images

"Credo che oggi la macchina fosse veloce. I ragazzi hanno fatto di nuovo un lavoro incredibile sulla strategia e anche sui pit-stop. Anche ieri [nella sprint] abbiamo guadagnato qualche posizione, anche se non abbiamo finito la gara. E sì, credo che oggi la macchina fosse più normale”, ha spiegato Alonso, sottolineando come il team ha impiegato le ultime settimane per apportare alcune correzioni di assetto sulla monoposto.

"Dopo l'Ungheria e dopo Silverstone abbiamo avuto qualche pensiero. Il team ha apportato alcune modifiche di assetto alla vettura. E credo che oggi abbia dato i suoi frutti. La macchina sembrava più normale, più competitiva. Quindi sono contento, è un buon segnale per l'estate". Alla vigilia dell’appuntamento belga, Mike Krack aveva spiegato che il team stava già lavorando sui dei correttivi, sia di assetto che in termini di nuovi componenti, seppur quest’ultimi arriveranno solo dopo la pausa estiva.

"Mi sono sentito decisamente più competitivo rispetto agli ultimi eventi. Non è stato un weekend facile per prendere il ritmo, le qualifiche sul bagnato e la pista che cambiava continuamente. Quindi non abbiamo girato molto sull’asciutto. Credo che, a parte la McLaren, tutti noi abbiamo usato l'assetto da asciutto, o quasi. Non abbiamo mai fatto due giri nelle stesse condizioni per tutto il weekend. Le condizioni sono diventate sempre più asciutte, fino ad arrivare alle gomme slick. E tutto ciò riguardava le qualifiche, il format della sprint è sempre così”, ha proseguito lo spagnolo.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"E sì, sono stato fortunato all'inizio. Prima dell'Eau Rouge avevo guadagnato qualche posizione, ed ero un po' preoccupato che potessimo arretrare e che il ritmo non fosse abbastanza buono per mantenere quella posizione. Ma è andata bene, oggi la macchina era veloce. Abbiamo tenuto dietro una Mercedes e una McLaren. Quindi siamo rimasti in gioco. E questa è una buona notizia prima della pausa estiva".

Un segnale che il due volte campione del mondo ha definito incoraggiante, soprattutto dopo un periodo in cui l’Aston Martin sembrava aver fatto un visto passo all’indietro, tanto da sorprendere per certi versi anche il team stesso. La squadra non ha nascosto che, molto probabilmente, la direzione dello sviluppo sia proseguita sul sentiero errato, compromettendo il bilanciamento della vettura. Al di là di questo ultimo mese e mezzo, tuttavia, Alonso non vuole dimenticare da dove arrivasse la scuderia di Silverstone, con una prima metà di stagione al di sopra delle aspettative iniziali: "Incredibile. Una prima metà di stagione da sogno, siamo in terza posizione nel campionato costruttori davanti alla Ferrari, siamo in terza posizione nel campionato piloti insieme a Lewis. Era impossibile pensare questo in Bahrain".