F1 | Verstappen: "Pole difficile per i track limit, ma siamo contenti"

Quinta pole consecutiva per puntare alla quinta vittoria a Spielberg. Anche in Austria, il giro secco è terreno di caccia per Max Verstappen, capace di posizionare la sua RB19 davanti a tutti in vista della gara prevista per domenica.

A dividerlo dal secondo classificato, Charles Leclerc, sono soli 48 millesimi, un distacco che racconta anche quanto siano state tese fino all’ultimo secondo le prove del venerdì pomeriggio, dato che i piloti hanno dovuto lottare anche contro i track limit. Infatti, anche lo stesso portacolori della Red Bull, infatti, si è visto cancellare dai commissari un crono per aver superato i limiti della pista nella seconda manche.

Al di là della qualità dei rivali, il punto cruciale è stato proprio quello di riuscire a segnare un buon tempo al limite di quanto permesso dal regolamento, senza andare oltre quel limite che invece è costato a Sergio Perez l’eliminazione in Q2.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Un aspetto che Verstappen ha voluto rimarcare nelle interviste dopo la pole position: “È stato molto difficile a causa dei track limit. Non lo facciamo apposta. Ma con queste velocità e questi tratti ad alta velocità, è davvero difficile valutare [dove sia] la linea bianca. Ed è per questo che oggi si è visto che molti si sono fatti prendere in contropiede, me compreso”.

“Onestamente, si trattava di sopravvivere anche in Q3, come nella prima metà, quando si vuole solo segnare un tempo. Il che toglie un po' di gioia, ma credo che abbiamo comunque fatto un giro abbastanza buono. Quindi sì, sono molto contento di essere in pole position, ma ci aspetta un weekend ancora molto lungo”.

Con velocità di percorrenze così alte e una pista che scende verso la compressione di curva 10, per i piloti non è semplice individuare il limite della linea bianca. A ciò, secondo Verstappen, va aggiunto il fatto che le attuali vetture siano particolarmente larghe e che ogni anno la massa minima continua a salire, rendendo ancor più difficile controllarle: “Qui è sempre molto difficile [ogni anno e le auto sono grandi e pesanti. Ma sì, giudicarle su una linea così larga, con queste velocità, è incredibilmente difficile”.

Per arrivare alla gara di domenica, tuttavia, la strada è ancora lunga. Domani sarà il giorno dedicato alla sprint race, ma prima ci saranno le qualifiche shootout, dove i piloti si fronteggeranno nuovamente sul giro secco: “Sappiamo che questo è un fine settimana diverso per quanto riguarda il format, ma siamo molto soddisfatti della giornata di oggi. Domani sarà di nuovo una giornata molto diversa, ma almeno la macchina è veloce e questo è l'aspetto più importante”, ha aggiunto Verstappen.